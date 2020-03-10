Казанец до смерти избил свою подругу кулаками

В январе 2020 года в квартире одного из домов по улице Монтажная парень, находясь в алкогольном опьянении, поругался с сожительницей. В ходе ссоры мужчина нанес несколько ударов кулаками по голове женщины. От полученных травм она скончалась на месте, сообщает Следственный комитет.

Суд возбудил уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Вину парень признал частично.

Напомним, что недавно на свою сожительницу напал житель Альметьевска. Он махал ножом и угрожал убийством. Обошлось без жертв, мужчине назначены 420 часов обязательных работ.