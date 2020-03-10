В школах и колледжах Татарстана отменили все массовые мероприятия

В школах, колледжах и техникумах Татарстана отменены все массовые и выездные мероприятия. Такие меры связаны с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, сообщают в пресс-службе Минобрнауки.

Уточняется также, что дети не должны перемещаться из кабинета в кабинет, учителя сами будут приходить на занятия в классы. Также педагогам рекомендуют следить за самочувствием детей в течение дня, измерять им температуру. В случае, если школьник заболевает, его нужно изолировать от одноклассников и поставить в известность родителей. Учебные заведения также будут предоставлять данные о заболевших детях в поликлиники.

Добавим, что за период с 28 февраля по 6 марта в Татарстане закрыто 26 классов в 13 общеобразовательных школах в Казани, Кукморском и Менделеевском муниципальных районах. Полностью закрытых на карантин школ в республике нет.