На одной из улиц Казани упали два дорожных столба

Сегодня утром, 9 марта, рядом с ТК "Родина" на пересечении улиц Рихарда Зорге и Родина упали два дорожных столба. Видеозаписи с места происшествия опубликовали очевидцы.

На кадрах видно, что на место происшествия приехали сотрудники полиции и аварийная служба. Также на дороге стоит троллейбус, автобус и машина, у которой оказалось выбито заднее стекло. По словам очевидцев, инцидент мог произойти из-за того, что троллейбус неудачно задел "рогами" провода и потянул за собой столбы. Также пользователи в соцсетях сообщают, что в результате происшествия мог погибнуть водитель троллейбуса из-за удара током.