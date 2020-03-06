«Каждый день здесь работает 57 человек»: Фишман рассказала о стройке на набережной озера Кабан

В "Инстаграм" советника президента РТ Наталии Фишман - Бекмамбетовой появились фотографии процесса строительства второй очереди набережной озера Кабан.

По ее словам, ежедневно здесь работают 57 строителей и 16 единиц техники.

"Прямо сейчас вдоль набережной ведутся строительно-монтажные и земляные работы, устанавливаются металлоконструкции, устраиваются фито-очистные сооружения, железобетонные конструкций, ограждения, укладывается гранитное покрытие по улице Марджани. Одновременно происходит санитарная обрезка зеленых насаждений. Сваи под пешеходную дорожку вдоль озера уже забиты!" - пишет Фишман в своем посте.

Напомним, что благоустройство второй очереди набережной озера Кабан планировалось завершить к весне 2020 года.