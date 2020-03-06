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Фото:Unsplash.com

«Даже китайцев не проверили»: жительница Казани утверждает, что в аэропорту «забили» на коронавирус

Cегодня, 10:18 305 2 Автор: prokazan.ru
Она сказала, что в Москве с проверками тоже все плохо

В редакцию ProKazan.ru обратилась жительница Казани, недавно вернувшаяся из Таиланда. Ее возмутило халатное отношение сотрудников казанского и московского аэропортов к путешествующим людям.

Ни в Москве, ни в Казани девушку не проверяли на наличие коронавируса.

Марина рассказала, что пробыла на курорте с 19 февраля по 4 марта. В Казань возвращалась с пересадкой в Москве.

В казанском аэропорту, как и в московском, девушку и ее ребенка не проверяли на наличие вируса.

"В Казань я прилетела из Москвы. Соответственно, аэропорт считает этот перелет внутренним. Никто на внутренних рейсах никого не проверяет. Я думаю, это неправильно", - сказала путешественница.

Девушка поведала, что в Таиланде никакой паники, связанной с коронавирусом нет. Марина считает, что азиатам вообще не свойственно паниковать. 

"В стране 46 заболевших, но никто из-за этого не паникует. В масках на улице никто не ходит. В них ходят, в основном, китайцы", - заявила девушка.

Марина рассказала, что в Таиланде всех туристов тщательно осматривают, обязательно проверяют температуру.

Марина в Таиланде

"В аэропорту Таиланда нам с ребенком измеряли температуру несколько раз. Нам ее измеряли перед тем, как мы проходили на таможенный контроль. Измеряли температуру на борту самолета. А детям они уделяют особое внимание. У детей смотрели зрачки. У меня ребенок немножко простудился из-за кондиционера, и  мне задавали очень много вопросов по этому поводу", - призналась путешественница.

В Москве Марина ожидала подобные проверки, однако, по ее словам, с градусниками к ним никто и близко не подходил.

"Когда мы сели в аэропорту Домодедово, нам сказали, чтобы мы не беспокоились, сказали, что на борту самолета нам температуру измерять не будут, а проверят ее во время таможенного контроля. Но этого на таможенном контроле не сделали. Конечно, измерение температуры - это не какая-то супер проверка, но хоть что-то. Потому что 10 часов в самолете — это много. За это время может проявиться болезнь", - отметила девушка.

Марина рассказала, что на борту самолета вместе с ней находились и те, кто недавно посетил охваченный эпидемией Китай. Однако в Домодедово на них не обратили никакого внимания.

"С нами летели тайцы, китайцы и ребята, которые отдыхали на Бали, но до этого посещали Китай. Им тоже не измеряли температуру. Я видела, что в аэропорту Домодедово сидели какие-то мужчины в защитных костюмах и кого-то что-то проверяли. Может, это был рейс из Китая, которому уделили особое внимание. Я бы хотела, чтобы проверили хотя бы моего ребенка", - подметила Марина.

Девушка считает, что меры по сдерживанию коронавируса должны соблюдаться, иначе Россию может постичь катастрофа.

"Если бы инфекция возникла в нашей стране, то заболевших было бы огромное количество. Когда смотришь, что весь мир пытается как-то бороться с вирусом, закрываются границы, а у нас даже не измеряют температуру", - заключила девушка.

Корреспондент ProKazan.ru отправил официальные запросы в упомянутые аэропорты. На момент публикации материала ответы не поступали. Как только мы получим ответы, ознакомим с ними читателей.

Напомним, что по данным на 6 марта в России зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в мире составляет 98 370 подтверждённых случаев.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

При появлении любых симптомов ОРВИ Роспотребнадзор рекомендует вызвать врача на дом.

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комментарии

Гражданин
0
06 марта 2020
10:33
Всё очень просто , чинушам плевать на население !! Мы для них лишь обуза , лишние деньги тратить !! Я думаю что мафия была бы ни против , если бы мы все ,вдруг заразились и сдохли !!! Они и голосование по окончательной узурпации власти ни отменят , ведь главное Сцарь , а все остальные холопы и рабы !!!
Я
0
06 марта 2020
10:44
Готовься к карантину :)

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