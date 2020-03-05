В Татарстане ожидается похолодание и сильный ветер

В Татарстане в ближайшие сутки синоптики обещают похолодание.

По данным Гидрометцентра, завтра в Казани прогнозируют юго-восточный и южный ветер со скоростью 7-12, отдельные порывы - 15-18 метров в секунду, в районах РТ его скорость достигнет 20 метров в секунду.

Температура воздуха в восточных районах республики ночью понизится до 8...13 градусов ниже нуля, в Казани термометры покажут 4...6 градусов мороза. Днем 6 марта по Татарстану прогнозируется от минус 1 градуса до 4 градусов тепла, в Казани – от 2 до 4 градусов выше нуля.

В ближайшие сутки в Татарстане и его столице ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, ночью в отдельных районах республики возможен туман, на дорогах гололедица.