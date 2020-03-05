В центре Казани полуголый водитель после ДТП зачитал рэп на английском языке

По улице Саид-Галеева столкнулись два автомобиля: "Лада Калина" и BMW.
На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, обнаружив водителя "Калины" в неадекватном состоянии. Мужчина находился в своей машине с открытыми окнами в полуголом виде. Салон автомобиля был сильно захламлен. Предъявить водительское удостоверение казанец отказался, а после совершил попытку убежать от сотрудников правопорядка. Выкрикивая оскорбления, водитель едва не начал с ними драку.
Будучи пойманным и посаженным в патрульный автомобиль, мужчина вел себя агрессивно. В результате неадекватного поведения сотрудники решили надеть наручники и пристегнуть к забору нарушителя. После чего парень стал читать рэп на английском.
В социальных сетях кадры, где можно наблюдать неадекватное поведение водителя, вызвали бурную реакцию у жителей Казани:
“Полнейшая деградация”
“Лишать прав пожизненно. Неадекватам не место на дороге”;
“Под наркотиками, видимо, исполнял роль иностранца”;
“Четко зачитал”.
Сейчас нарушитель находится в отделе полиции. Ему грозит лишение прав, а также наказание за оскорбление представителя власти.
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