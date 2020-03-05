4 марта на Фермском шоссе в ДТП тяжело пострадала женщина-водитель.

Как рассказали в ГИБДД РТ, авария произошла в 08:23. 32-летняя жительница города, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", двигалась по Фермскому шоссе, недалеко от ЛЭП № 19, по предварительным данным, она не выбрала безопасную скорость, потеряла управление и врезалась в опору освещения попутного направления.

В результате ДТП женщина получила серьезные травмы головы. С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней степени тяжести, сдавлением головного мозга с острой эпидуральной гематомой в проекции левой височной теменной доли, внутрижелудочковым кровоизлиянием, линейным переломом левой теменной височной кости с переходом на основание черепа, ушибом мягких тканей головы ее доставили в больницу.