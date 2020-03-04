Топ-менеджера АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" задержали в столице России, ему вменяется дача особо крупной взятки.

Вопрос об аресте генерального директора предприятия Рената Мистахова рассмотрит Хамовнический суд Москвы, в суд уже поступило ходатайство. По данным пресс-службы ведомства, Мистахову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ.

Точная фабула уголовного дела, по которому задержан Мистахов, неизвестна, однако ранее сообщалось, что на него в рамках своего дела о взяточничестве дал показания арестованный экс-начальник одного из отделов Департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Юрий Ефимов, сообщает "Интерфакс".

Судостроительная корпорация "Ак Барс" создана на базе холдинговой компании "Ак Барс". Ранее сообщалось, что машинно-технологическую компанию "Ак Барс" подозревают в сокрытии от налоговой более 9 миллионов рублей.