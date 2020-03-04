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Фото Depositphotos

Машинно-технологическая компания «Ак Барс» скрыла от налоговой больше 9 миллионов

Cегодня, 11:07 41 0 Автор: prokazan.ru

Следственный комитет РТ подозревает МТК "Ак Барс" в сокрытии от налогообложения более 9 миллионов рублей. По данным ведомства, в отношении неустановленного лица из руководства компании возбуждено уголовное дело по статье "Сокрытие денежных средств организации, за счет которых, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере".

По версии следствия, на октябрь 2019 года у ООО образовалась задолженность по налогам и сборам с учетом штрафов и пени на общую сумму более 12,7 миллионов рублей. В связи с тем, что компания не исполняла обязанности по уплате налогов, на расчетные счета должника выставлены инкассовые поручения.

С момента приостановления движения денежных средств на счетах в банках неустановленный гражданин из числа руководства принял незаконное решение о расчете с кредиторами путем перечисления денег от дебиторов напрямую кредиторам, минуя расчетные счета. Общая сумма, сокрытая от налогообложения, составила более 9,1 миллиона рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

МТК "Ак Барс" - общество с ограниченной ответственностью. Основным видом деятельности компании является "Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции". По данным СБИС, директором является Александр Алексеев, владельцами - холдинговая компания "Ак Барс" и ТД "Белый барс". В свою очередь, учредителем Холдинговой компании "Ак Барс" числится Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. В карточке СБИС также указано, что компания имеет налоговые задолженности, а операции по ее счетам приостановлены. 

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