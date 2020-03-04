Шаймиев и Гафуров получили премии за музеефикацию Болгара и Свияжска

Экс-президент Татарстана и ректор Казанского федерального университета удостоились премии Правительства РФ за музеефикацию Болгара и Свияжска.

Распоряжение о присуждении премий в области культуры подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе значится, что премии вручаются Минтимеру Шаймиеву, руководителю проекта, председателю попечительского совета некоммерческой организации "Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан" и автору концепции проекта Ильшату Гафурову, а также Григорию Орджоникидзе, руководителю экспертной группы, ответственному секретарю Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Напомним, что комплексный проект "Культурное наследие - остров-град Свияжск и древний Болгар" был утвержден в 2010 году и продлен в итоге до 2018 года. На реализацию было выделено более 3 миллиардов рублей.