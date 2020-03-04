В Казани экстренно сел самолет, летевший из Челябинска в Москву

В аэропорту "Казань" экстренно сел самолет, летевший из Челябинска в Москву. Борт "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку из-за состояния здоровья одного из пассажиров:

"Наш рейс U6-609, следовавший по маршруту Челябинск - Москва, совершил вынужденную посадку в Казани по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров (сердечный приступ). В аэропорту Казани борт встретила скорая медицинская помощь.", - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы авиакомпании.

Добавим, что мужчину 1959 года рождения из казанского аэропорта на скорой увезли в больницу.