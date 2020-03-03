Казанца, который в пьяном состоянии сбил женщину, наказали условным сроком

Советский районный суд Казани вынес приговор 40-летнему мужчине, который стал виновником гибели пешехода.

Авария произошла 11 ноября в Дербышках; мужчина ехал за рулем "Лады Калины" по улице Мира, превысил скорость и сбил 42-летнюю женщину, пересекавшую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Как пояснили в прокуратуре РТ, водитель отказался от медицинского освидетельствования, что приравнивается к факту управления транспортом в состоянии опьянения. Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4,5 года, а также лишил его прав на 2,5 года.