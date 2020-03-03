В Татарстане начали принимать заявления на материнский капитал на первенца

В Многофункциональных центрах Казани и Татарстана стартовал прием заявлений на получение материнского капитала на первого ребенка. Обратиться можно в любой МФЦ независимо от прописки, сообщают в пресс-службе мэрии. Срок оказания услуги составляет 15 рабочих дней, однако в некоторых случаях он может быть продлен до месяца. При этом со следующего года сроки планируют сократить втрое.

Кроме того, с 15 апреля родители могут не подавать заявление самостоятельно: получить сертификат можно будет в упрощенной форме. Пенсионный фонд при поступлении в него сведений о рожденных детях сам вынесет решение о праве на получение маткапитала, а затем направит уведомление о том, что сертификат оформлен.

Напомним, что о маткапитале на первенца президент России объявил в ходе Послания Федеральному собранию в январе 2020 года. Сумма выплат составит 466 тысяч 617 рублей. Речь идет о детях, рожденных или усыновленных после 1 января 2020 года.