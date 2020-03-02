В Казани мужчина взял в заложники жену с детьми и угрожал взорвать газ

В Казани неадекватный мужчина взял в заложники женщину и двоих детей. Он угрожал взрывом газа.

По данным пресс-службы МВД, ночью 2 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что 32-летний гражданин в своей квартире удерживает жену и детей 3 и 8 лет. Мужчина угрожал взорвать газ и нанести увечья семье. На уговоры полицейских он не поддавался, требовал предоставить ему наркотики и алкоголь.

Наладить диалог с подозреваемым и проникнуть в квартиру удалось заместителю начальника (по ООП) Управления МВД России по Казани полковнику полиции Сергею Чанкину. После продолжительных переговоров, благодаря профессиональным действиям Сергея Чанкина и психологов МВД, а также помощи одного из соседей, злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.

"В действия фигуранта усматривается признаки преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ «Захват заложника». В настоящее время все материалы переданы в СУ СКР по Республике Татарстан для принятия процессуального решения" - прокомментировали в МВД РТ.

Напомним, что 1 марта в Казани женщина напала с ножом на своих сыновей и пыталась покончить с собой.