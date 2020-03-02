Жители казанского ЖК два месяца не могут попасть к педиатру. Врач уволился еще в декабре

Жители казанского ЖК "Царево Viiage" с начала 2020 года не могут попасть на прием к педиатру. Как рассказала корреспонденту ProKazan.ru девушка по имени Светлана, врач в ФАПе уволился еще 31 декабря.

"31 декабря уволился наш педиатр, не выдержил потока детей. Предупреждал начальство, что уволится уже давно! Замену вовремя ему не нашли, в итоге уже 2 месяца около 1000 прикреплённых к Фапу царёво детей

находятся без медицинской помощи!"

Разумеется, совсем без врача дети не остались: Минздрав РТ предложил ездить в соседнюю деревню Кощаково. Однако, как говорят родители, автобус до самого медучреждения не ходит, тот, что ходит до населенного пункта, маленький, и с коляской в него просто неудобно зайти. От остановки до больницы, приходится с малышами всех возрастов идти по дороге, на которой нет даже тротуаров.

"Многие ездят в Кощаково, куда отправляют. Но на том педиатре 3 участка, точное количество детей не знаю, но очень много. Она тоже такими темпами сбежит. Нет дня здорового ребёнка, так как итак записи не дождёшься. С грудничками не прийти на плановый осмотр совсем" - негодуют казанцы.

В Министерстве здравоохранения жителям ЖК сообщили, что педиатра ищут. Корреспондент ProKazan.ru также составил в министерство запрос, однако на момент публикации в ведомстве изданию не ответили.

Отметим, что, согласно приказу Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н на одного педиатра должно приходиться 800 детей.