В Казани женщина зарезала ребенка, ранила второго и пыталась покончить с собой

Жительница Казани напала с ножом на двух детей и пыталась покончить с собой.

Как сообщают в Следкоме РТ, трагедия произошла 1 марта в одном домов по улице Чистопольская. 33-летняя женщина нанесла удары ножом двум сыновьям 2012 года рождения, а затем попыталась свести счеты с жизнью.

Один из мальчиков скончался на месте, второй госпитализирован, рассказали в ведомстве. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство малолетнего", "Покушение на убийство двух и более лиц".

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.