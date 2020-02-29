Татарстанцы стали отказываться от посылок из Китая

В феврале существенно снизилось количество посылок из Китая, сообщили на татарстанской таможне телеканалу "Татарстан-24".



В январе через татарстанскую таможню прошло почти два с половиной миллиона посылок. Более 80% процентов из них из были отправлены из КНР. В феврале из Китая в Татарстан пришло немногим более 65-ти тысяч отправлений. Количество китайских посылок уменьшилось в 30 раз.