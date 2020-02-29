В Казани проходят шатровые ярмарки. Там можно купить деревенскую сметану и мясо

29 февраля фермерские продукты можно будет приобрести на специальных шатровых площадках города, сообщает Минсельхозпрода РТ.

"Ассортимент на различных площадках составлен с учетом потребностей жителей, но везде можно найти свежее мясо, вкусную деревенскую сметану и разливное молоко. Здесь также можно приобрести колбасную продукцию, сыр, масло, яйца, овощи, мёд, сахар и другую фермерскую продукцию, произведенную на территории республики", — значится на сайте.

Ярмарки пройдут во всех районах города: в Авиастроительном (Дементьева, 7), Кировском (Батыршина, 20), Московском (перекресток улиц Беломорская и Гудованцева), Ново-Савиновском (Лаврентьева, 10), Приволжском (Фучика, 72) и Советском (Закиева, 12 и Липатова, 7) районах.