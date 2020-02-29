«Разговор идет о вашей жизни, а вы думаете о шмотках»: обратная сторона торговых центров Казани

Торговые центры Казани ежедневно посещают тысячи покупателей. Огромные очереди на кассах, распродажи, забитые примерочные – все это знакомо каждому из нас не понаслышке. Однако у любого торгового предприятия существует обратная сторона, знакомая лишь тем, кто в нем работает.

Журналист ProKazan.ru поговорила с сотрудницей одного из торговых центров Казани и узнала, что на самом деле происходит в стенах магазинов:

- Что обычно происходит в течение дня в магазине?

По сути ничего особенного не происходит: обычные процедуры купли-продажи, примерки и прочее. Работа, как правило, начинается с 9 утра. Мы считаем продажи за прошлый день, прибираем магазин, если этого не успели сделать до конца накануне. Также у нас обычно бывает так называемая переклейка и перекоординация. Тогда на работу приходится приходить пораньше.

На протяжение дня мы придерживаемся определенного «плэнинга»: что нужно сделать за день, где и сколько будет стоять каждый из сотрудников. Все позиции в магазине, как правило, универсальные. То есть менеджер, например, может стоять в примерочных или развешивать вещи.

- Что скрывается за пределами основной зоны магазина?

За пределами магазина находится обычный склад. Там ничего «криминального» и интересного не происходит, просто лежат вещи. Еще у нас есть так называемая зона «стафа» - это небольшая кухня, где персонал отдыхает и может перекусить. Также там находится эвакуационный выход, он располагается там на случай, если обвалиться центральный вход.

Зона «стафа», которая ведет к складу и кухне

Эвакуационный выход

- Как покупатели относятся к работникам магазина? Случаются ли стычки?

Да, такое бывает. Неуважительное отношение мы встречаем ежедневно. Например, сейчас в открытом доступе находятся документы по защите прав потребителей, и люди очень умело используют это и «качают» свои права. Также многие до сих пор придерживаются тезиса – «клиент всегда прав». Мы стараемся не обращать внимания на таких посетителей и тем более не выясняем отношения. Если заострять на каждом внимание, то твое настроение будет испорчено на целый день.

Недавно ко мне на работе подошла девушка и попросила подобрать ей кофту. Я перенаправила ее к другому сотруднику, поскольку мне нужно было подойти к кассе. Покупательнице, видимо, это не понравилось, и она грубым тоном сказала: «Ну и вали!». Вообще таких историй очень много. Бывает еще, что люди переходят на личности, но даже в таких случаях мы стараемся никак не отвечать на это.

- А часто ли случаются кражи? Что воруют чаще всего?

Кражи в магазинах случаются часто. По факту, воруют все, что можно вынести. Среди таких есть воришки-любители, которые увидели понравившуюся вещь и решили незаметно забрать ее. А еще есть профессионалы, которые ходят «пачками». Например, один проверяет наличие определенного товара, другой – следит за сотрудниками. Причем кражи чаще всего случаются не в примерочных, как можно подумать, а прямо в зале. Такое происходит из-за большого потока людей, в толпе трудно заметить, как кто-то пытается обокрасть магазин.

- Что происходит, если человека все-таки удалось поймать за воровством?

Сначала мы предлагаем им оплатить товар. Если человек соглашается, то мы просто ставим на чеке отметку о том, что вещь возврату не подлежит. Если человек свою вину не признает и платить не хочет, то мы вызываем полицию. Но они, как правило, просто разводят руками. Такое происходит из-за низкой себестоимости товаров. Ну кто будет разбираться в краже какой-нибудь футболочки за 500 рублей. А человек потом приходит и снова пытается что-нибудь украсть, зная, что ему ничего за это не будет.

- Сейчас стали популярны инстастилисты. Как к ним относятся сотрудники магазина?

Сейчас стилисты стали ужасно популярны. С одной стороны, они приносят нам хороший доход. Но с другой – их клиенты часто возвращают выбранную одежду на следующий день. Просто потому что она им банально не нравится, а сказать об этом стилисту они боятся. Бывает еще, что стилисты покупают вещи для фотосессий. А потом они возвращают их, запачканные в тональнике или блеске. При этом, они с пеной у рта доказывают, что ни разу не носили вещи.

- Как проходят периоды распродаж?

Распродажи всегда проходит на нервах. Например, люди не замечают, как сами роняют вещи. А из-за большого потока людей мы просто физически не успеваем их убрать. Зато мы часто слышим комментарии о том, что у нас в магазине грязно и в этом, естественно, виноваты сотрудники.

Еще в дни распродажи нам задают много странных и глупых вопросов, ответы на которые сотрудники в принципе не могут знать. Покупатели на это часто обижаются, могут устроить скандал. Я не понимаю, почему люди зачастую относятся к масс-маркету так, будто они пришли в Луи Виттон. Вообще, в период распродаж мы стараемся поддерживать друг друга, успокаивать и помогать.

- А какие у вас отношения в коллективе? Есть ли между ними конкуренция?

У нас в коллективе редко случаются конфликты. В других магазинах они могут происходить из-за распределения часов. Но у нас все иначе. Даже по праздникам, когда у нас двойная ставка, наш менеджер старается распределять рабочее время поровну и «по справедливости».

- Есть ли у торговых центров какие-то фишки, о которых не могут знать покупатели?

Таких скрытых фишек на самом деле не очень много. Например, если в торговом центре объявляют «код 1000», то это значит, что возможно возгорание или пожар. Если затем идет сообщение «код 1000 отменен», то значит все в порядке. Для сообщения о возможной бомбе или заложниках используется объявление о проверке времени. Если после этого звучит, что «проверка времени установлено верно», значит все в порядке и нам бояться нечего.

Кстати, во время объявления об эвакуации люди чаще всего продолжают свои покупки несмотря на просьбы сотрудников покинуть магазин. Нам даже приходится врать, что сейчас все двери закроются, и они просто не смогут выйти. Только после этого они понимают, что происходит что-то серьезное. По сути, разговор идет о вашей жизни, а вы думаете о шмотках.

