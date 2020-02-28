В Казани на Жилплощадке построят бассейн

В 2020 году в Казани планируется построить ряд спортивных объектов. Как сообщил на заседании Казгордумы мэр города Ильсур Метшин, это два футбольных манежа, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, восемь универсальных спортивных площадок и бассейн на территории Жилплощадки в Авиастроительном районе. Два объекта - крытые футбольные манежи по улицам Танковая и Чуйкова - начали строить еще в декабре 2019 года.

Напомним, что также в мэрии сегодня рассказали, сколько дворов Казани в этом году попали в программу благоустройства "Наш двор".