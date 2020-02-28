Казань закрыла авиасообщение с Ираном

Авиасообщение между столицей Татарстана и Ираном временно остановлено из-за коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство RNS со ссылкой на Иранскую авиакомпанию ATA Airlines.

Выполнение регулярного рейса Тегеран - Казань прекращено с сегодняшнего дня, 28 февраля. Об этом сообщил RNS официальный представитель авиакомпании в международном аэропорту Казани.

Исключение в части рейсов из Ирана сделано для авиакомпании Mahan Air, совершающей рейсы в Москву, Шереметьево, терминал F.

Напомним, что ранее из-за вспышки заболевания было закрыто сообщение с Китаем. На сегодняшний день в мире 83 715 человек заразились коронавирусом, 2 859 - умерли. В Иране число заболевших достигло 245 человек, 26 скончались.