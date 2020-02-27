Дизайнер Артемий Лебедев неодобрительно высказался о дизайне Казани. В интервью на радио NRJ он назвал его "дичью":

"Самая дичь по дизайну у нас, наверное, где-нибудь в районе Казани встречается. Там любят строить такие сказочные домики. И им это очень нравится" - заметил Лебедев.

При это он отметил, что буйная фантазия дизайнеров и архитекторов видна в любом провинциальном городе.

Напомним, что ранее "дичью" некоторые здания Казани назвал блогер Илья Варламов. Он собрал топ самых уродливых строений в России, в список попали семь зданий в столице РТ.