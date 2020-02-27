Дизайнер Артемий Лебедев неодобрительно высказался о дизайне Казани. В интервью на радио NRJ он назвал его "дичью":
"Самая дичь по дизайну у нас, наверное, где-нибудь в районе Казани встречается. Там любят строить такие сказочные домики. И им это очень нравится" - заметил Лебедев.
При это он отметил, что буйная фантазия дизайнеров и архитекторов видна в любом провинциальном городе.
Напомним, что ранее "дичью" некоторые здания Казани назвал блогер Илья Варламов. Он собрал топ самых уродливых строений в России, в список попали семь зданий в столице РТ.
комментарии
"По поводу рассылки фото члена всем моим друзьям!
Друзья, мой аккаунт взломали.
Поэтому на этой неделе рассылки не будет!"
Подскажите как остаток недели прожить и как в будущем можно обезопасить его страницу от взлома?