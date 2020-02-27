В Казани ищут человека на вакансию надзирателя за рабочими на зарплату в 100 тысяч рублей. Объявление об этом размещено на сайте Авито.

"Ввиду того, что на стройке люди не хотят работать, требуется надзиратель за работниками! Обязанности: ходить по стройке и постоянно подгонять работников-пинками, лещами, битами, кнутами - не имеет значения. В качестве рабочего инструмента можете использовать весь подручный арсенал. Требования: наличие навыка надавить на человека, отсутствие страха перед толпой злых рабочих" - указано в вакансии.

Отметим также, что опыт работы не требуется, соискателю предлагают свободный график работы.