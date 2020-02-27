«Ругается матом, дерется»: в соцсетях жительница Казани пожаловалась на агрессивного охранника

Жительница Казани в социальных сетях рассказала о неадекватном поведении охранника. По ее словам, в железнодорожной больнице сотрудник охраны вел себя немотивированно агрессивно по отношению к посетителям.

"Сегодня пришла в жд больницу Казань за результатами анализов.не адекватный горе охраник стал орать на нас матом,и лез драться с женщинами,и всячески пытался применить силу.а все потому что мы ему просто возможно не понравились. главврач был на совещании,поэтому сразу попасть к нему не получилось. уже при выходе обвинил нас в краже чего либо(а вдруг мы что то украли) Снимая все это на свой телефон сначала прятался всячески,затем отнял и швырнул его.как можно вообще таких не адекватов брать на работу?А женщине вообще не дали бахил,сказали что она не из России. они там психологов вообще не проходят что ли? (орфография и пунктуация автора сохранена)"

Женщина также приложила видеозапись, на которой присутствует упомянутый гражданин. Однако комментаторы в "Инстаграме" возмущения автора поста не поддержали:

"А по мне, злая женщина докопалась до охранника. Вот и всё. И снимает ещё на камеру и по какому праву?"

"Сами где работаете? Скажите будьте добры? Всегда ли вы добросовестно выполняете свою работу? Никогда не было нареканий в вашу сторону? Вас никто никогда не доводит? У вас всегда хорошее настроение, или не болит голова, чтобы терпеть вопросы окружающих быть с ними предельно вежливыми? А?"

"Вообщем вы сами его провоцировали на скандал. Будьте добрее, люди. Ведь у этого мужчины есть семья, наверняка, есть дети и им ведь не приятно смотреть как унижают его. И он же в возрасте сам. Может и болеет человек. Ведь в конце концов не от хорошей жизни он там работает за небольшую зарплату. Будьте людьми в конце концов! Перестаньте качать права, тем более на них никто и не покушался!"