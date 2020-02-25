Сериал «Колл-центр» выйдет на ТНТ

На ТНТ покажут один из самых долгожданных сериалов сезона – психологический триллер «Колл-центр» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

Москва. Высотка. На 12-м этаже находится офис колл-центра интернет-магазина для взрослых. Однажды утром 12 его сотрудников вдруг узнают, что в помещении заложена бомба. Голоса неизвестных, которые называют себя Папой и Мамой, угрожают взорвать ее в любой момент, если заложники не будут выполнять их указания. Пока тикает бомба, им предстоит испытать на себе абсолютную власть «родителей» и узнать о жизни друг друга такое, о чём они даже не подозревали. У каждого героя свой страх, а в сложении это энциклопедия страхов современного мира. В сериале затрагиваются остросоциальные, межнациональные, личностные и другие конфликты, которые так или иначе касаются каждого человека.

«Колл-центр» – редкий сериал нашего телевидения, который может похвастаться детальной проработкой характеров и многоуровневой драматургией. Напряженное повествование о настоящем сменяется флэшбеками. Каждая серия более чем наполовину состоит из воспоминаний заложников о событиях, которые произошли до захвата колл-центра. Благодаря этим флэшбекам герои обретают свою историю и становятся объемными персонажами, которым невозможно не сопереживать.

Атакованный террористами офис полон тайн, но главная загадка здесь – это человек.

Режиссеры и сценаристы Наташа М​еркулова и Алексей Чупов: «Колл-центр» – это сериал о том, как можно утром прийти на работу и неожиданно оказаться в заложниках у безумцев с неясными целями. Этот сериал – сумма всех наших страхов.

Одним из экспериментальных моментов сериала является игра с различными жанрами от серии к серии: тут будут и триллер, и хоррор, и эротическая мелодрама, и социальная драма, и военные приключения, и даже элементы сай-фая. Нам давно хотелось поработать во всех этих жанрах, а продюсеры сериала Валерий Федорович и Евгений Никишов дали нам полную свободу. И это был чистый кайф».

Актер Яглыч: «Авторы сериала Наташа Меркулова и Алексей Чупов всегда делают качественное кино и умеют найти что-то новое и необычное. Я редко встречаю людей, настолько одержимых своей профессией. Они патологически увлечены тем, что они делают.»

В «Колл-центре» снялись популярные актеры Павел Табаков, Юлия Хлынина, Яглыч, Сабина Ахмедова, Полина Пушкарук, Стася Милославская, Наталья Кудряшова, Никита Кукушкин и др.

«Колл-центр» будет показан в 22:00 – в линейке сериалов «Сделано PREMIER», на канале ТНТ и видеоплатформе PREMIER.