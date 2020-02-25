«Он ударил меня по лицу и раздел» – подробный материал о педофилах в Казани

В редакции, на очередной планерке, мы заговорили о проблемах, которые касаются большинства казанцев. И нас шокировало вот что: среди шестерых человек с домогательствами/сексуальным насилием лично сталкивались четверо.

Если не каждый сталкивался с педофилами лично, то точно каждый сможет рассказать историю знакомых.

Если вы думаете, что эта тема вас не касается, то вы ошибаетесь. Эта статья для вас. Педофилы существуют и их число измеряется далеко не в единицах. Они преподают в школах, сидят с вами за семейным столом, ездят с вами в автобусе и прогуливаются мимо детских площадок. А потом они идут на форумы обсуждать свои предпочтения и делятся впечатлениями и планами.

До недавнего времени форум был в открытом доступе, и только около года назад, после блокировки, его пришлось перенести в даркнет. То есть, педофильский форум пусть живет, а мессенджер «telegram» мы неистово блокируем изо всех сил? Довольно странное распределение.

Ниже прикрепляем скрины с их форума. Мы не будем разглагольствовать. Вы сами поймете, насколько масштабна проблема.

Вот этот грезит своей 11-летней дочерью. Ради своих фантазий он хочет опоить ее снотворным.

Мы привыкли, что подобную опасность стоит ждать от незнакомцев. Но по статистике 90% жертв педофилии заранее знали насильников.

Имейте ввиду, что ваше нежелание просвещать ребенка на тему секса играет на руку педофилам.

В большинстве случаев, педофилы не применяют физическое насилие. Они делают так, чтобы ребенок сам их захотел. Они манипулируют и дают детям то, что те недополучают от родителей. Когда-то – это нежность и ласка, когда-то – поддержка и понимание.

При этом, отцы с самого детства «приучают» детей. Ребенку из скрина ниже всего 5 лет.

И 5 лет – это не предел. Педофилов могут привлекать даже дети возрастом до 3 лет. Выше скрин опроса «Ваш любимый возраст»

Педофилы знакомятся на улице и втираются в доверие. И да, это вполне может быть репетитор вашего ребенка, который будет ждать не денег, а «другую» оплату. И если ребенок попался на крючок, то вытянуть его будет довольно сложно, потому что дети начинают испытывать к ним чувства.

Один из них рассказывает, как действовать и не прокалываться на протяжении 20 лет! Вы хоть представляете, сколько девочек через него «прошли» за это время?

Педофилы обитают везде. У каждого есть свои любимые места, где у них есть возможность реализовать свои фантазии. И вам тоже стоит знать о них знать.

То, что они пишут - чудовищно. Но наша цель не запугать, а показать реальные масштабы проблемы педофилии.

На этом форуме они делятся не только стратегиями, они обсуждают свои фетиши. И, как видите, один отвратительнее другого.

По нашей статистике, каждый четвертый сталкивался с сексуальным насилием или домогательствами в юном возрасте.

Среди женщин – каждая третья. Однако, если вы привыкли думать, что педофилам интересны только маленькие девочки, то вы ошибаетесь.

По той же статистике с домогательствами в юном возрасте сталкивался каждый восьмой мужчина. И это мы говорим только про личные ситуации. Но ведь точно каждый может вспомнить хотя бы одну историю про педофила от своих знакомых.

Педофилы не обитают в определенных местах и столкнуться с ними может каждый.

Это может быть уборщица, выгоняющая 7-летнего вас и других мальчишек из раздевалки, попутно хватая за гениталии.

А может быть соседский дедушка, который прикармливает 9-летнего вас и других мальчиков конфетами, дарит игрушки. Но все добрые действия только ради того, чтобы быть «поближе» к вам.

А еще, это может быть пассажир 91 автобуса, который трется о ваши ягодицы. И сначала вам даже может показаться, что он ищет деньги или вроде того. Но на выходе он скажет 14-летней вам «спасибо, спасибо девушка» и выбежит из автобуса.

Но еще хуже, когда это ваш преподаватель в образовательном лагере. А вам 14 лет. И лагерь то достойный, с разными корпусами по предметам, и попасть туда пытаются так много детей. И вот вы туда попали, но столкнулись с преподавателем, который руководит корпусом математики и то и дело пытается посадить вас к себе на коленки, а потом просит сделать массаж и охотно делает его вам и другим девочкам. И от этих же девочек вы узнаете, что такое поведение для него норма. Вдруг оказывается, что он тот еще плут и зачеты может принимать в кафе, а иногда и у себя дома. И как же странно вам чувствовать себя в этой ситуации…потому что это преподаватель. Он круто знает свой предмет, и вы на него, в какой-то степени, даже ориентируетесь. И когда такой человек начинает идти к вам на сближение, вы радуетесь и не думаете, что у него могут быть какие-то помыслы. Но когда вы эти помыслы понимаете, вам будет трудно дать отпор на неочевидные сексуальные действия человеку, от которого фактически зависит ваше нахождение в лагере, куда вы так давно стремились попасть. И вот вроде все закончилось, вы вернулись из лагеря домой – но он начинает писать вам в социальных сетях и спрашивать про сексуальную жизнь и отношения с мальчиками.

И ведь, скорее всего, вы сами уже вспомнили пару-тройку подобных историй, которые произошли с вами или вашими знакомыми.

А теперь перейдем к истории, которую читать будет тяжело. История длинная, она попадет прямо в вас и останется в мыслях на какое-то время. Вы будете ее переваривать. Но прочитать ее нужно обязательно.

Из истории вы поймете, как действуют педофилы-насильники и что происходит с жертвой на протяжении всей последующей жизни.

Девушка рассказала нам эту историю на условиях анонимности. После отношений с педофилом, в процессе самоанализа, у нее развился стокгольмский синдром. Она не подавала на него в суд и он до сих пор ходит на свободе.

Стокгольмский синдром - явление, когда жертва оправдывает своего обидчика, ищет причины, почему он себя так повел. И даже начинает симпатизировать ему. Это своеобразная психологическая защитная реакция.

Далее со слов жертвы педофила

Расскажу, что это за человек и как он действует. Хоббот (его псевдоним или имя, не знаю) – ни разу не дурак и не хватает девочек на улице. Он высматривает тех, кто в тяжелой жизненной ситуации – в этом его тактика, ведь такие девочки более восприимчивы, их проще заполучить.

На момент встречи с ним, у меня было тяжелое психологическое состояние. В 15 лет я влюбилась в девушку, что само по себе тяжело, плюс – она вела себя довольно плохо по отношению ко мне. У меня было очень много чувств и я не знала, как с ними справляться. В итоге я просто начала себя резать, вызывать рвоту и истязалась по полной. Еще я зависала на Тамблере, а в то время была очень популярна тема с «Лолитами», что мне показалось очень романтичным. Я никогда особо не взаимодействовала с мужчинами, потому что училась в школе, где мальчики с девочками в разных классах. Естественно, опыта никакого, и я даже не знала, как вообще выстраивать с ними общение. Но, по иронии судьбы, к девочкам 16-ти лет очень активно проявляют внимание именно взрослые мужчины, которые уже прекрасно знают, за какие твои ниточки тянуть.

Один мальчик из нашей школы узнал, что я интересуюсь темой «Лолиты» и рассказал, что у него есть друг (тот самый Хоббот). А Хобботу он рассказал про меня и сначала тот мне просто написал. Ну а я, человек открытый, начала с ним общаться. Тем более – мужчина, это же так интересно. И он очень быстро прощупал, что я вся такая подавленная и не знаю куда деться. Тогда я нашла в нем то, чего не могла найти больше нигде – понимание и поддержку. Мне было так приятно от того, что меня, наконец, понимают. Настолько, что, когда он предложил встретиться, я согласилась. Для подростка очень важно, чтобы его понимали, и я за этим пониманием погналась.

Знаешь, в 16 лет мозгов нет и опыта общения с мужчинами тоже никакого. И вот он позвал меня к себе в гости. И тут я подумала – это же очень логично! Декабрь, зима на дворе, гулять холодно, значит надо идти.

Он оказался очень хорошим психологом. По крайней мере, манипулировать 16-ти летней девочкой ему было не так сложно. Дома я рассказала ему все, что меня терзает и даже расплакалась. И, наконец-то, почувствовала полную эмоциональную отдачу – я нашла кому излить себя и меня это очень радовало.

Потом он начал заигрывать со мной и приставать. Поначалу, мне это даже льстило, мол, как прикольно и приятно – не только родственники говорят, что я красивая. Но когда это начало переходить определенные границы, я стала осторожно отказываться. Потом он зашел дальше и начал меня раздевать. У меня случилась истерика, я сопротивлялась. Но он это воспринял за заигрывание, ну или сделал вид, что так воспринимает. Я кричала ему, что я девственница, но он ударил меня по лицу и сказал, что все его соседи алкаши, а меня никто не услышит – ори сколько влезет. Он продолжил свои действия, и я просто смирилась.

Мне было больно и обидно, что мой первый раз происходит именно так – мерзкий огромный неприятный мужчина бил меня по лицу и насильно раздел.

Я очень долго думала над тем, почему в тот момент, когда он несколько раз ударил меня по лицу, я перестала сопротивляться. Когда я подросла, я прочитала, что на стрессовую ситуацию у всех разная реакция. И есть такая реакция – «frozen», когда ты просто замираешь и твой организм решает прикинуться мертвым. Также произошло и со мной – я не двигаюсь, делай со мной что хочешь, я только надеюсь, что когда-нибудь это закончится.

Повторюсь, он хороший манипулятор. После произошедшего он начал убеждать меня в том, что это все по любви. Вот что он мне говорил:

«Я узнал тебя, принял такой, какая ты есть. А вот эта девочка, которую ты так сильно любишь, тебя не любит вообще. И родители, которые не замечают, как тебе плохо, тебя тоже не любят. Тебя люблю только я.»

В этот стрессовый для меня период, мне было очень легко во все это поверить. Я искренне думала: «Да, это любовь! Вот он – мой спаситель, он прав».

Какая-то здравая часть меня говорила, что это плохо и так нельзя. Мне нужно было кому-то рассказать. Но меня останавливали многие факторы.

Во-первых – осуждение. Я не могла представить, что я приду и скажу, что я занималась сексом с человеком, который на 20 лет меня старше. Я понимала, что не вынесу осуждения и унижения. И поэтому я решила никому из взрослых ничего не рассказывать и не заявлять в полицию. Плюс – не покидали мысли, что он прав и это все-таки любовь.

А так как это любовь, я конечно же продолжила с ним общение. Потом, когда я поняла, что моя психика находится в критическом состоянии, я обратилась к психотерапевту на Бутлерова. Там бесплатный взрослый психотерапевт – Василевская. Не знаю, работает она сейчас или нет, но она прекрасная женщина и тогда она помогла мне восстановиться. Конкретно про этот случай я ей не говорила, но мне кажется, она догадывалась. Я рассказала, что есть взрослый мужчина, с которым я общаюсь и мне кажется, что он мной манипулирует. Тогда я, конечно, таких умных слов не знала, просто рассказывала о своих чувствах. Это она наталкивала меня на мысль, что меня используют. Но мы не говорили о моей сексуальной жизни.

По мере разбора моих проблем, я пила таблетки и транквилизаторы, ходила на терапию, были и гипнозы. Василевская очень хорошая женщина – она мне помогла. Постепенно ко мне пришло осознание того, что произошло. Это было очень больно. Все то, что я должна было испытать в декабре, я испытала в мае. У меня была истерика, я рыдала и ревела, жалела себя.

Тогда, в декабре, я не поняла, что это было изнасилование. Нет, я знала, что я этого не хотела и сопротивлялась. Но в какой-то момент я решила, что раз в процессе я сдалась, замерла и ждала, пока это кончится, то это как бы не считается за изнасилование.

Но нет, считается! Я не хотела этого, была против, плакала, говорила «нет», просила, умоляла, но это не помогло. Мне было намного проще повестись на удочку, типа «да-да, это любовь». Потом то я поняла, что он просто использует меня для удовлетворения своих сексуальных желаний.

Наше с Хобботом общение продолжалось в таком формате, что я приезжала и занималась с ним сексом. Я думала, что раз он меня любит я должна это делать, ведь секс — это проявление любви. Вот так легко он меня в этом убедил. И мне казалось это нормальным, а на деле – он просто запудрил мне мозги. Но, благодаря психотерапевту, я поняла, что так быть не должно и прекратила с ним общение.

Я думаю, что в опасности одинокие девочки. Родителям я бы посоветовала быть более внимательными к своим детям и ни за что их не осуждать. Ребенок должен понимать, что при любых обстоятельствах его любят, всегда примут и будут на их стороне.

Я не обсуждала произошедшее с родителями, но я все же испытывала потребность с кем-то этим поделиться. В то время я начала хорошо дружить с двумя девочками и решила им рассказать. С их стороны не было никакого осуждения, было только непонимание – зачем мне это нужно и почему так произошло.

Спустя где-то месяц, одна из подруг смотрела страницу Хоббота у себя дома и в этот момент в комнату зашла ее мама. Она, понятное дело, спросила: «А чего это ты какого-то мужика взрослого смотришь?». Она сказала, что с ним общаюсь я. Тогда мама подруги позвонила моей маме. Но мои родители не догадались, что произошло на самом деле, ну или просто предпочти надеть розовые очки и сделать вид, что не догадались. Не знаю, на самом деле мы с ними не обсуждали эту тему.

Я не хотела их травмировать. Ведь они вроде бы не понимают, что было, а я не хотела делать им больно. Как это вообще возможно? Прийти к родителям и сказать: «А знаете, вашу дочь изнасиловал сорокалетний мужик. А теперь живите с этим». Я решила, что раз уж не собираюсь никуда заявлять и кому-то жаловаться, то и им этого знать тоже не стоит.

Но когда мама узнала, что я общаюсь с каким-то сорокалетним мужиком, она прочитала мне нотацию: «таким мужикам от девочек нужен только секс. Ты что, вообще ненормальная? Прекрати с ним общаться!» Они стали контролировать мои передвижения и кампанию.

Какое-то время во мне таилась обида за то, что они не докопались правды, что мой отец элементарно не набил ему морду. Но, при этом, я понимала, что они не умеют читать мысли. Наверное, это и к лучшему.

На самом деле, я не знаю, нравятся ему маленькие девочки или нет. Есть подозрение, что маленькие девочки для него легки в плане секса. Он довольно отвратительный внешне человек, который ничего в своей жизни не достиг и не заработал, он очень неприятный и специфичный, и ни одна нормальная женщина ему не даст. Какие-нибудь пропитые женщины – возможно, им же нечего терять. Но он на такое, конечно же, не согласен. Много лучше юные молодые тела и девочки, которым легко запудрить мозги и сделать так, чтобы они вели себя только как сказано.

Это сказалось на моем дальнейшем сексуальном поведении. Я росла там, где отовсюду транслировалось, что девственность – это смертельно важно для женщины и вообще, это чуть ли не то, что определяет ее как личность. Но мои розовые очки очень сильно разбились, когда я лежала, а надо мной был человек, который мне противен.

Знаешь, в моих фантазиях первый секс у меня был с человеком, который бы меня очень сильно любил, мы бы долго к этому шли, договаривались и все обсуждали. А тут тебя просто ударили по лицу, стянули одежду и все. Совсем не так, как пишут в книгах и показывают в фильмах.

И в фильмах всегда показывают, что секс — это сказочное наслаждение, просто ночь волшебства и счастья, а ты вся такая довольная и похорошевшая после этого ходишь.

Все, что случилось со мной после этого – я пошла в ванную и заперлась, мне было очень плохо и я била себя по лицу от ужаса произошедшего и пыталась прийти в себя.

Все мои представления о сексе и отношениях рухнули, я не понимала, как это надо выстраивать. По этой причине, на протяжении последующих двух лет, в моей жизни четыре раза был секс с людьми, которых я не хотела. Я даже сама не знала, зачем я этим занимаюсь. Потом, через длительное время самоанализа, я поняла – на подсознательном уровне мне было проще заняться с ними сексом, чем если меня возьмут силой при отказе. Потом я поняла, что нужно четко отстаивать свою позицию и уметь говорить «нет».

Мне понадобилось несколько лет проб, ошибок и анализа, чтобы разобраться, как нужно выстраивать правильные, хорошие и здоровые сексуальные отношения. Возможно, из-за изнасилования, у меня на это ушло намного больше времени. И если бы тогда со мной этого не произошло, то я бы не допускала потом неприятного к себе отношения.

Сразу после меня был еще случай: девочке 13 лет, сразу стала у него жить, чему ее мать очень сильно обрадовалась – кормить и поить не надо, тратить деньги не надо, ну не чудо ли? И плевать, что она занимается сексом с 40-летним мужиком. О девочке беспокоились родители одноклассников и соседи и посылали участкового к ее маме. Но у нее претензий нет, да и девочка не против. Ну участковые и уходили, потому что состава преступления нет – все счастливы и довольны.

И остается только догадываться, сколько девочек было до и после меня.

Мы нашли его в социальных сетях. И вот что нас удивило:

Он делает действительно довольные странные фотографии. Причем такая фотография в единственном количестве могла и не смутить, однако, когда таких фото много, тяжело пропустить это мимо.

Фото, где девочка-подросток плетет косичку мужчине странно само по себе. Но после истории воспринимается с еще большей настороженностью.

Оказалось, что тусоваться с подростками и маленькими девочками для него абсолютно нормально.

Мы говорили с одной девушкой, которая была в той тусовке. Группа неформалов-подростков собиралась у ТЦ "Кольцо", Хоббот - их регулярный гость, а потом уже и часть самой тусовки. Слухи о том, что он педофил, ходили, девушка даже знала о знакомой, которая с ним жила, но никто не придавал этому значения. Возможно, потому что были молоды и наивны сами по себе, а, возможно, потому что он настолько втерся в доверие, что огромная разница в возрасте уже их не пугала.

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Мы считаем, что все рассказанные нами истории ужасны и подобного не должно происходить ни с одним человеком. Если вы сталкивались с чем-то подобным, то, пожалуйста, напишите нам. Особенно, если в одной из историй вы узнали себя.

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