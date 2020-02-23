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Фото: салон Fingers

«Девушки топят за равноправие. Почему мужчины не могут?» Казанцы рассказали о своей немужской работе

Cегодня, 12:00 97 0 Автор: prokazan.ru
Интервью с флористом, учителем и мастером маникюра

Мы живем в прогрессивном ХХІ веке. Казалось, что устаревших стереотипов с каждым днём становится все меньше, а люди воспитывают в себе толерантность. Однако некоторые предрассудки тяжело искоренить. Например, российское общество до сих пор удивляют мужчины, выбирающие традиционно женские профессии.

Ни у кого не возникает вопросов, когда женщина на встрече выпускников школы объявляет, что работает косметологом или учителем, а мужчина признается, что конструирует беспилотные летательные аппараты или валит лес. Современные дамы проявляют интерес, в основном, к таким сферам, как образование, здравоохранение, красота. Мужчин же больше в тех областях, где требуется тяжелый физический труд или интеллектуальный: наука, IT-технологии.

Некоторые специальности попали в список женских из-за низкой оплаты труда. Исторически мужчина считается добытчиком, соответственно, от него ожидают большого заработка. Поэтому мужчины-воспитатели, библиотекари и администраторы встречаются в природе очень редко.

Но что, если мужчина не хочет ходить на завод и выполнять монотонные работы, а мечтает реализовать свои творческие порывы?

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с казанскими флористом, мастером маникюра и учителем и узнал, почему они выбрали для себя такие занятия и как к этому относятся в их окружении.

Первым нашим собеседником стал Никита. Ему 25 лет, и он — мастер маникюра в казанской студии Fingers.

- Никита, как ты попал в профессию? Кем работал до этого?

- В профессию я попал абсолютно спонтанно. Четыре года назад я узнал о том, что проходит набор на государственные курсы маникюра. Я решил обучиться ради интереса. Сказать, что эти курсы дали мне полезную информацию, которая пригодилась мне в дальнейшем - сложно, но они дали мне возможность понять, что душа к данному виду деятельности у меня лежит однозначно. Ранее, если быть честным, я нигде не работал. Были попытки - однодневки, не более.

- Что тебе больше всего нравится в твоей деятельности? А что не нравится или даже раздражает?

- В профессии больше всего мне нравится сам процесс покрытия ногтей гель- лаком после маникюра, нанесение цвета. Порой бывают сложные клиенты. Мы работаем в такой сфере, в которой от этого не убежать. Это, наверное, и есть тот самый факт, который не нравится в работе. К счастью, такие клиенты попадаются крайне редко. Бывало, что из-за поведения клиента хотелось просто встать и уйти, а после процедуры возникали мысли из серии: "Может, мне пора сменить сферу деятельности?" Но это длилось недолго. Минутная слабость. Приходит следующий клиент, я сажусь делать покрытие и понимаю, что кайфую от своей работы.

- Никита, а как к твоей работе относятся близкие, друзья? Подкалывают ли как-то?

- Все мое окружение относится к моей работе адекватно. Если честно, я не считаю, что есть поводы для подколов. Это профессия, которую далеко не каждому дано освоить, и, тем более, добиться в ней определенных результатов.

Никита на рабочем месте. Источник: Инстаграм студии Fingers

- Много ли зарабатывают мастера маникюра?

- Заработная плата меня вполне устраивает. Я считаю, что если ты хороший мастер и знаешь, чего хочешь, то здесь нет определенного потолка. Сфера очень разнообразна, и в ней есть, куда развиваться и расти. Главное - любить своё дело. Могу сказать, что в нашей студии все мастера зарабатывают хорошо - выше среднего, так как все работают на уровне, и клиенты нам доверяют.

- Как к тебе относятся клиенты салона?

- Клиенты на меня реагируют все по-разному. Большая часть, конечно, относится с интересом. Они хотят попасть ко мне на процедуру. Многие идут по рекомендации за скоростью и качеством. Но есть и обратная сторона. Порой в салон приходят сообщения с пометкой "только не к Никите". У администратора в таких случаях стоит задача уточнить, в чем дело, но, как правило, клиенты отвечают, что просто стесняются или против того, чтобы ими занимался мужчина.

- Часто ли мужчины приходят на маникюр?

- Сам лично я не выполняю мужской маникюр. Но к нам в салон достаточно часто приходят мужчины, как на маникюр, так и на педикюр.

- Считаешь ли ты выбранную тобой профессию женской?

- Я считаю, что разделять в наше время профессии на мужские и женские нет смысла. Существует множество примеров, когда женщины добиваются успеха в далеко не женских профессиях, и, соответственно, наоборот.

Следующим нашим собеседником стал Даниил. Ему 29 лет. И он уже 7 лет работает учителем русского языка и литературы в школе 70-ой школе.

- Даниил, учитель — это твоя мечта с детства? Как ты стал им?

- В профессию я попал совершенно случайно. По окончании университета мне предложили место в одной из сельских школ близ Казани – я и согласился. Думал, что временно, но не тут-то было. Вот уже седьмой год стою на страже грамотности "маленьких людей". В детстве кем только не мечтал стать, но не учителем – точно. Больше, наверное, желал стать журналистом или режиссёром.

- Почему же ты так надолго закрепился в школе? Что тебе нравится в работе учителя, а что - нет?

- В работе учителем множество плюсов, о которых многие, даже зачастую сами учителя, не задумываются. Например, это школьные внеурочные мероприятия: концерты, чаепития, праздничные поздравления. Я стараюсь максимум взять из классного руководства для себя и в то же время дать этот же максимум своему классу. Мы каждый год совершаем дальние поездки. Уже ездили в Питер, Москву, Сочи, Абхазию. Ходим в походы с палатками, арендуем для класса домики в лагерях. Именно такие события и остаются в памяти как учеников, так и учителя. И, несомненно, один из главных плюсов – чувствовать себя молодым рядом. Хотя, не скрою, всё сложнее и сложнее это делать с каждым годом. Старость – не радость. И это я ещё не говорю о радости за успехи своих учеников в учёбе – это само собой.

А еще у нас очень дружный коллектив. Во многом именно благодаря коллегам по "цеху" до сих пор не покинул сию должность и не ушёл из профессии.

Не нравится в работе огромный нескончаемый поток документов, отчётов, протоколов – кипа бумажной работы. С нетерпением жду, когда же заставят сделать отчёт о проделанных отчётах. Остальные минусы нивелируются количеством достоинств.

Даниил на уроке. Источник: личный архив собеседника

- Говорят, у учителей очень низкие зарплаты. Так ли это? Доволен ли ты своими доходами?

- Что касается заработной платы, то это довольно-таки щепетильный вопрос. Естественно, что всем всегда хочется большего, мало кого устраивает его уровень дохода. Учитель не является исключением. Я лично не привык жаловаться, потому как сразу знал, куда иду работать. Поэтому практически постоянно работал параллельно: ведущим мероприятий, вожатым в лагерях и т. д.

- Даниил, как твои друзья и знакомые относятся к твоей работе?

- Многие из знакомых не понимают, как можно работать учителем в современной школе. Естественно все постоянно тривиально шутят про учительские стереотипы, но меня они никогда не задевали – я же "голову дома не забыл".

- Как складываются отношения с родителями учеников?

- Вводят в ступор претензии от некоторых родителей учеников. Таких, к счастью, очень мало, но они запоминаются надолго и цитируются порой годами. Например, претензии по поводу ведения соц.сетей. У некоторых складывается неверное представление об образе учителя как о монахе-затворнике. Но это вообще не так. Я, например, пока красив и молод, поэтому не вижу ничего плохого в том, чтобы выложить в сеть свои фотографии с отдыха. Нужно уяснить тем немногим, кому это может до сих пор показаться неправильным, что учитель в школе и вне её стен – могут быть совершенно разными людьми. Каждый имеет право на личную жизнь.

- А ученики как к тебе относятся? Девочки, наверное, влюбляются?

- Отношение учеников, опять же исключительно на мой взгляд, весьма положительное. Им бывают интересны мои идеи, доселе не ожидаемые от других учителей. Но есть и такие, кто относится к мужчинам-учителям абсолютно так же, как и к женщинам.

Бытует стереотип, что ученицы могут влюбиться в молодого учителя. Но я, если честно, ни разу не замечал подобного ни по отношению к себе, ни к другим. Возможно, это потому, что я не привык делить учеников по половому признаку. Так что этот стереотип считаю вымышленным.

- Считаешь ли ты свою профессию женской?

- Свою профессию ни в коем разе не считаю женской. Если даже углубиться в историю, то можно вспомнить, что у истоков каждой великой цивилизации стояли преподаватели-мужчины.

Последним нашим гостем стал Иван. Ему всего 21 год, а он уже перепробовал множество профессий. Больше всего ему понравилось работать флористом.

- Ваня, кем ты работал до того, как стал флористом? И как попал в цветочный бизнес?

- Кем я только не работал. И продавцом, и каменщиком, и офис-менеджером, и на заводе детали делал, и хлеб сеял. После окончания "Техникума механизации сельского хозяйства" полгода ничем не занимался. Сидел дома, играл в Доту. Потом мама говорит: "Ну что, может, на работу пойдешь?" Я начал искать работу по социальным сетям. Мне все время попадалась вакансия флориста. Ну, я решил попробовать.

Руководителем флористической студии оказалась моя знакомая, оказалось, мы вместе учились в школе. Вместе со мной туда пришла устраиваться еще одна девочка. Но я ее победил в честной борьбе. На работу взяли меня, а не ее, потому что она была недостаточно общительной. С клиентами на стажировке не общалась. А я сразу заводил разговор, интересовался, что им нужно и т. д. Меня обучили всему: как ухаживать за цветами, как собирать красивые букеты, как работать с клиентами и так далее. В первый же рабочий день я собрал букет, и его купили.

- Что тебе нравилось в профессии, а что — не очень?

- Мне нравилось, что это творческая профессия. Тебе говорят: "Сделайте мне какой-нибудь букетик рублей на 600". И ты начинаешь делать. Подбираешь цвета, формы, на выходе получается красота, произведение искусства! Это очень здорово.

А не нравилось мне предвзятое отношение. Часто заходили "четкие пацаны". Один поддатый чувак пришел как-то и, увидев меня, спрашивает: "А че, вот этот букет продашь?" Я отвечаю: "Продам". Он говорит: "А давай ты мне такой же сейчас соберешь при мне. Че, не можешь?" А я отвечаю: "Почему? Могу. Все эти букеты я собирал". И началось... "Это бабское занятие, почему ты тут работаешь?"

Первый букет Ивана. Источник: личный архив собеседника

- Случалось еще что-нибудь подобное?

- Был еще один случай. Заходил к нам как-то один парень. Он подумал, что я владелец. Начал меня спрашивать, когда мы открылись, много ли платим за аренду, как идут дела. Я ему сказал, что не знаю, сколько тут платят за аренду, объяснил, что я флорист. Он так удивился. Сказал, что парня-флориста видит первый раз в жизни, что это не совсем мужская профессия. Спрашивал, почему я не пошел на завод. Я ему ответил, что мне это не нравится, мне нравятся творческие специальности. Меня это задело. Как можно разделять профессии на женские и мужские? Мы же в современном мире живем, каждый может быть тем, кем хочет. Девушки топят за равноправие. Почему мужчины не могут так же?

- А как к тебе относились клиентки?

- Клиентки ко мне относились с интересом. Появились постоянные клиентки. Они со мной приходили разговаривать, спрашивали, сколько мне лет, как у меня дела. Однажды пришли две пьяненькие женщины. Они выбирали букет на День рождения. Я их начал консультировать. Одна из них меня спросила, до скольки я работаю. Потом она спросила, могу ли я привезти им домой букет. Я сказал, что обычно этим занимаются курьер. Они посмеялись, купили букет и ушли.

- Как твоей работе относились родные и друзья?

- Мама меня поддерживала, хотела, чтобы я дальше в этом развивался. Друзьям я всегда делал большие скидки на букеты, поэтому и не подкалывали.

Наши собеседники согласились в том, что стереотипное разделение профессий на мужские и женские пора оставить в прошлом. Самое главное - профессионализм и любовь к тому делу, которым ты занимаешься. По закону каждый имеет право на труд независимо от половой принадлежности.

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20:07, 12.02.2020
Следователя, который отмечал повышение под лозунг «Жизнь ворам!», уже наказали
14:24, 12.02.2020
В Москве экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда
09:57, 19.02.2020
«Здравствуйте, мы газовщики, плановая проверка»: описание тактики мошенников
11:25, 18.02.2020
Заезды по бездорожью, лазертаг и русская баня: как порадовать мужчину на 23 февраля. 18+
11:08, 12.02.2020
В Тюмени силовик отметил повышение под лозунги «АУЕ!» и «Жизнь ворам!»
10:31, 11.02.2020
СМИ: Алена Водонаева находится в розыске за долги
10:17, 11.02.2020
В Уфе врачи убежали от пациента, вернувшегося из Китая
00:41, 11.02.2020
За пранк в московском метро парню грозит лишение свободы
12:56, 07.02.2020
В Китае из-за коронавируса умер врач, первый сообщивший о нем
12:10, 07.02.2020
В Хабаровске с понедельника введут масочный режим
16:05, 06.02.2020
В Бурятии мужчина долгое время истязал маленькую дочь
16:06, 05.02.2020
В Липецкой области две школьницы жестоко избили шестиклассницу
14:12, 04.02.2020
В Башкирии осудили экс-начальника колонии за хищение более 4 млн рублей
15:12, 03.02.2020
В Твери две машины влетели в толпу. Есть пострадавшие
13:37, 03.02.2020
Мишустин заявил о депортации иностранцев, зараженных коронавирусом
17:43, 02.02.2020
Машину зажало и расплющило: на трассе М7 произошло жуткое массовое ДТП
15:07, 02.02.2020
Тюменские медики рассказали о состоянии девушки, у которой нашли коронавирус
12:46, 02.02.2020
В Башкиирии сгорели две машины скорой помощи. Есть пострадавший
16:35, 31.01.2020
В Нижнем Новгороде таксист избил девушку из-за низкой стоимости поездки
11:21, 31.01.2020
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения нового главы
09:51, 31.01.2020
Группе туристов из Китая понадобилась скорая помощь
14:55, 30.01.2020
Новый премьер-министр уволил замглаву Минздрава после скандального выступления
12:35, 30.01.2020
Семьи, оставшиеся без места в детском саду, смогут получить пособия
11:32, 30.01.2020
Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку
17:25, 29.01.2020
В Воронеже госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
17:15, 29.01.2020
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости
16:52, 22.01.2020
43-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие