Экономика

Июльский импорт СПГ в Европу стал минимальным за почти два года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Импорт СПГ в Европу в июле упал до минимума за ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В июле импорт сжиженного природного газа в Европу снизился до минимального уровня за почти два года. С терминалов в газотранспортную систему ЕС поступило около 8,4 млрд куб. м — на 17% меньше, чем в июне, и на 26% ниже, чем в июле 2025 года.

По итогам января — июля 2026 года поступления СПГ в газотранспортную систему Европы замедлились до порядка 81,1 млрд куб. м, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таковы подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Снижение происходит на фоне острой конкуренции с Азией за свободные объемы на рынке, вызванной ближневосточным кризисом, отмечает ТАСС.

СПГ остается крупнейшим источником газа для Европы: в январе — июле его доля достигла 40,8%, по данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Далее следуют Северное море (34%), Северная Африка (8,9%), отбор из подземных хранилищ (8%), поставки с Востока (5,2%) и газ из Азербайджана (3%).

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