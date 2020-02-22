Массовое ДТП, сразу несколько автомобилей столкнулись под Казанью

Сразу 6 автомобилей столкнулись под Казанью на трассе Лаишево-Казань. Происшествие произошло вблизи поворота на поселок Березовка.

Очевидцы опубликовали видео в соцсетях, где видно скопление нескольких машин на аварийных сигналах. Авария произошла про принципу домино, где сначала первая машина выезжала на трассу и после его задела машина сзади. После резкого торможения влетели остальные участники движения. Не смотря на везение пятого автомобиля который смог вовремя остановиться, он все равно получил удар в заднюю часть.



В целом по информации МВД по РТ, повреждения у машин минимальные, пострадавших нет.

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