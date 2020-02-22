В РТ вернули ледовые переправы, на свой страх и риск.

Три ледовые переправы вновь начали функционировать на территории Татарстана. При этом из-за потепления они были закрыты. Неизвестно будут ли они пользоваться сейчас большой популярностью, так как даже не самые опытные водители понимают, что переправа в данный период опасна.
Уже в 6:30 открылась переправа через Волгу по маршруту Аракчино - Верхний Услон, а также Зеленодольск - Нижние Вязовые
Елабужский район аналогично вошел в список, и в семь утра открыл проезд через реку Кама по маршруту с. Покровское - п. Красный Ключ.
Как и всегда, переправы работают круглосуточно, а разрешенная масса транспорта до 2,5 тонн.
комментарии