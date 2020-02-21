Экс-глава одного из сельских поселений Арского района стала фигурантом уголовного дела за превышение должностных полномочий и служебный подлог.

Как рассказали в Следкоме РТ, в 2013 году глава Старочурилинского сельского поселения в интересах третьих лиц сняла с учета на получение жилья по договорам социального найма трех граждан, имевших на это первоочередное право. Вместо этого от имени исполкома она заключила подложные договоры социального найма с лицами, не имевшими на никаких то оснований. В последующим это позволило им обратить жилье в собственность, а также выкупить муниципальные земельные участки под объектами недвижимости. При этом полученное жилье по назначению ими не использовалось. Действиями подозреваемой Старочурилискому сельскому поселению причинен ущерб в размере более 1,9 миллиона рублей.

В отношении 45-летней женщины возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.