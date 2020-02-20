Казанских водителей автобусов накажут за бабочек и курение

С 11 по 18 февраля контрольно-ревизионная служба Комитета по транспорту Казани проверяла городские автобусы. Всего, как сообщили в ведомстве, проинспектировано 1701 транспортное средство, выявлено 50 нарушений. Всех нарушителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Самыми частыми нарушениями стали отсутствие у водителя или кондуктора формы, посадка и высадка пассажиров вне остановок и курение: контролеры обнаружили девять случаев курения в кабинах или салонах автобусов. Также среди нарушений - провоз кондуктора в кабине водителя и грязный транспорт.

Еще одного водителя накажут за "весеннее настроение" в кабине: он повесил шторы и вырезал бабочек, которых наклеил на стены транспортного средства. На конечной остановке по требованию инспекторов контрольно-ревизионной службы Комитета водитель привел кабину в порядок.