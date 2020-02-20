В Казани на улице Ершова ограничат движение транспорта

В Казани будет временно ограничено движение по улице Николая Ершова в районе здания №27в. Как сообщают в пресс-службе мэрии города, ограничение введут с 27 февраля по 10 марта. Оно связано с прокладкой электрокабеля для мемориального сквера по улице Николая Ершова.

С 28 февраля будет ограничено движение еще на одном участке дорожной сети Казани - на улице Апастовская в районе дома №5. Ограничение связано с проведением работ по прокладке наружных сетей водопровода и газоснабжения к жилому дому №3 по улице Филиальная в жилом массиве Дружба Ново-Савиновского района Казани. Движение здесь остановят до 6 марта.