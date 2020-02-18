Гражданам Китая запретят въезжать в Россию

Гражданам Китая с 20 февраля временно ограничат въезд в РФ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Уточняется, что запретят въезд с частными, туристическими, учебными и рабочими целями; с 19 февраля приостановят прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ, разрешений на привлечение работников из Китая.

Меры приняты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в КНР и продолжающимся прибытием китайских граждан в Россию.

Напомним, что ранее Минспорта РТ прокомментировало допуск к Кубку мира по фехтованию в Казани спортсменов из Китая. В министерстве уточнили, что представители КНР прибудут на соревнования, но будут непрерывно находиться под контролем медиков.