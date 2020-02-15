Кто за это заплатит? Сотни казанцев купили фитнес-абонементы, а остались без денег и тренировок

В редакцию ProKazan.ru обратились жители ЖК «Солнечный город». Горожане обвинили владелицу местного фитнес-клуба в присвоении денег. По их словам, сотни человек купили недешевые абонементы, однако спортцентр неожиданно закрылся.

Почему люди начали возмущаться?

Фитнес-клуб «Sunny Fit» с 2014 года располагался на территории центра волейбола «Санкт-Петербург». По словам местных жителей, он пользовался высоким спросом, поскольку был в шаговой доступности. Также многих привлекала сравнительно невысокая стоимость абонементов. Осенью прошлого года цена на них упала до 5 тысяч рублей, при этом по абонементам были доступны все привилегии. Однако после новогодних праздников их владельцы не смогли вернуться к тренировкам:

«Первые десять дней фитнес-клуб вообще не работал. Писали, что у них какие-то организационные моменты. Потом сказали, что посетители должны перезаключить договоры с Центром волейбола. Люди начали их переписывать, но Центр волейбола эти документы им так и не отдал», - рассказал корреспонденту житель ЖК «Солнечный город» Максим.

Далее события начали развиваться еще стремительнее. Со слов местных жителей, в феврале в инстаграм-аккаунте собственницы спортклуба Алсу Мардухановой появились записи о том, что у нее пытаются отнять собственный бизнес. Уже 7 февраля на дверях фитнес-клуба появилось объявлении об окончательном закрытии.

Объявление о закрытии клуба, появившееся в феврале

Затем также в социальных сетях Мардуханова объявила владельцев Центра волейбола своими партнерами. Однако представители спортивного комплекса ее слова опровергли. Также они заявили о задолженности женщины перед центром в размере 2 млн рублей. При этом на расспросы жителей «Солнечного города» о возврате денег никто из них не отвечал:

«Вообще мутная история. Совсем непонятно, как эта женщина оказалась в Центре волейбола. Почему именно она стала арендатором и каким образом – тоже непонятно. Также неизвестно, кому все это имущество принадлежит. Ранее прокуратура уже проверяла этот фитнес-клуб и нашла кучу нарушений», - прокомментировал ситуацию Максим.

Выяснилось, что это не первая резонансная история, в которой фигурирует Мардуханова. Ранее ей принадлежал еще один фитнес-центр, располагающийся в КРК «Пирамида». Однако, по словам жителей «Солнечного города», спортклуб также недавно закрылся. Люди попытались вернуть свои средства, но тогда у них ничего не получилось.

Что происходит сейчас?

На сегодняшний день более 250 казанцев объединились для того, чтобы отстоять свои права. В социальных сетях они создали чаты, в которых обсуждают дальнейшие действия. Жители «Солнечного города» намерены любыми способами вернуть свои деньги. На данный момент они подали коллективное заявление в правоохранительные органы в надежде наказать мошенников.

В то же время в личном инстаграм-аккаунте владелицы фитнес-клуба активно появляются фотографии с путешествий по Испании и Канарским островам. Также, судя по постам в профиле, женщина организовала новый бизнес – теперь она занимается яхтингом:

«По ее инстаграму видно, что ее жизнь кипит. Если посмотреть, то видно, что она не сильно то парится по поводу этой ситуации. Люди об этом часто пишут – их напрягает ее безмятежность. Столько людей пострадало, а она выкладывает сторис, на которых говорит, как прекрасна жизнь», - отметили казанцы.

Скриншот личного инстаграм-аккаунта Алсу Мардухановой

При этом нельзя сказать, что Мардуханова совсем не выходит на связь с обманутыми жителями. Например, она состоит в одном из чатов, созданных после закрытия фитнес-клуба. В беседе даже можно найти сообщение, в котором она предлагает организовать встречу с горожанами. Однако конкретные подробности собрания она не уточняет:

«Также мы готовы организовать с вами встречу ориентировочно в среду. Время сообщим дополнительно», - гласит ее сообщение.

Корреспондент ProKazan.ru связался с Алсу Мардухановой и попросил разъяснить происходящие события:

Алсу Мардуханова - директор фитнес клуба «SunnyFit»

Что стало причиной закрытия клуба?

Решение о закрытии клуба принял Олег Брызгалов. Он хотел закрыть клуб еще год назад, потом в октябре. Потом он закрывал его на Новый год. У него нет никакого желания этим клубом заниматься, тогда как я хотела этого. Ему это совсем неинтересно, поэтому он решил его закрыть.

Также я считаю, что он просто не справился с управлением. Он с декабря забрал все бразды управления, перевел к себе всю команду. И в итоге, вместо обычной выручки в 2 млн, он собрал всего 200 тысяч рублей. Соответственно клуб стал финансово убыточным, плюс команда начала уходить из-за его методов управления очень агрессивных, такие только в полиции используют. Соответственно он потерял команду, потерял финансовую устойчивость и закрыл клуб именно из-за этого.

Представитель Центра волейбола заявил, что после закрытия фитнес клуба направил вам предложение о возврате денег жителям Солнечного города, но вы это предложение проигнорировали. Можете прокомментировать данную ситуацию?

Я считаю, что мы должны возвращать денежные средства вместе с Центром волейбола. Потому что на протяжение 5 лет финансово-экономическую деятельность мы вели вместе. И прибыль делили пополам, соответственно, и возвраты должны вестись пополам.

Действительно ли у вас есть задолженность перед центром в размере 2 млн рублей?

Задолженность в 2 млн действительно есть, она признана, есть акты. Однако мы договорились, что все мои тренажеры на 2,5 млн рублей переходят в счет долга и все.

Представители Центра волейбола опровергли информацию о том, что тренажеры находятся в собственности у Мардухановой - прим.ред.

Какие шаги вы собираетесь предпринимать дальше по отношению к посетителям фитнес-клуба?

Мой адвокат скорее всего будет проводить какую-то с ними встречу. Но я приходить не буду, потому что очень много неадекватных людей, которые мне угрожают. Я обращалась в Аппарат президента, отправила лично письмо Сафарову. Также мы составляем вместе с общественным деятелем и членом «Единой России» письмо на имя президента РТ Минниханова. Также я планирую обратиться в партию предпринимателей «Партия роста» Бориса Титова и, наверное, еще будем составлять Леонову письмо. Потому что клуб может быть открыт даже с небольшой командой. Техническое открытие может состояться в любой момент, даже в понедельник.

В Центре волейбола информацию о подаче заявлений также назвали ложной - прим.ред.

Также мы взяли комментарии у директора центра волейбола «Санкт-Петербург» Олега Брызгалова:

Олег Брызгалов - директор «Центра волейбола»

С чего началось открытие фитнес-клуба «SunnyFit»?

В начале 2014 года в Центр волейбола стали обращаться жители микрорайона с просьбой организовать оказание фитнес-услуг. Следует отметить, что Центр волейбола «Санкт-Петербург» в условиях плотной застройки многоквартирных домов «Солнечного города» - единственное место для массового занятия физической культурой. Примерно в мае 2014 года к нам обратилась Алсу Мардуханова, которая вместе с мужем предложила организовать в Центре волейбола фитнес-клуб. С ней был заключен договор. Она самостоятельно заключала договоры с гражданами, взимала с них денежные средства и оплачивала Центру волейбола коммунальные услуги.

Что стало причиной конфликта между Центром волейбола и фитнес-клубом?

За период работы с 2014 по 2019 год у Мардухановой образовалась задолженность перед центром за коммунальные услуги в размере свыше 2 млн рублей. Еще в конце 2018 года представители центра уведомили ее, что если задолженность не будет погашена, то договор с ней будет расторгнут.

В ответ на это Мардуханова обратилась к уполномоченному по защите прав предпринимателей. В результате проверки было оформлено дополнительное соглашение к договору об изменении процедуры возврата задолженности и составлен график его погашения. Также Мардуханова должна была самостоятельно за свой счет вернуть неиспользованные суммы абонементов и разовых услуг фитнесс центра «Sunny Fit», образовавшиеся в период действия договора.

Помимо этого, Мардуханова приняла обязательства самостоятельно за свой счет урегулировать все претензии физических и юридических лиц. То есть это касалось возмещения убытков, компенсации морального вреда, неустоек, возврата неосновательного обогащения и погашения задолженности. Мы обговорили, что указанные расходы не подлежат возмещению за счет Центра волейбола.

Удалось ли урегулировать конфликт с Мардухановой?

Нет, задолженность продолжала расти, и Центр волейбола направил Мардухановой письмо о расторжении договора с ней и сообщил о необходимости уведомления своих клиентов об этом.

Поскольку граждан, с которыми были заключены договоры, оказалось много, для урегулирования ситуации со стороны центра требовалось дополнительное время. На основе этого мы заявили о работе фитнес-клуба в новом формате. Также это подразумевало недопустимость заключения от имени Мардухановой новых договоров и взимания денег после 1 декабря 2019 года.

С этого момента до конца года граждане, ранее заключившие договоры Мардухановой, продолжали посещать помещения Центра волейбола. Несмотря на это, в декабре 2019 года она продолжила получать с граждан денежные средства наличными и переводом на свою личную банковскую карту. Всего за это время она получила свыше 1 млн рублей, причем об этом мы узнали только начале февраля 2020 года. Весь персонал продолжал работать у Мардухановой вплоть до 10 января 2020 года.

Как и под чьим руководством продолжал работать фитнес-центр после Нового года?

С 10 января 2020 года Центр волейбола начал самостоятельно оказывать фитнес-услуги, причем старые клиенты продолжили заниматься без взимания платы. Однако Мардуханова настроила тренерский и административный состав Фитнес центра против руководства Центра волейбола, вводила их в заблуждение. В декабре 2019 - январе 2020 года были установлены многочисленные случаи обмана граждан, которым предлагалось перечислять деньги на личную карту Мардухановой. Данные обстоятельства административный и тренерский персонал письменно подтвердили.

С 7 февраля 2020 года деятельность фитнес-центра прекращена. Центр волейбола начал возврат средств гражданам, которые оплатили услуги в январе-феврале 2020 года. Остальные клиенты обратились к Мардухановой, которая до сих пор уклоняется от получения заявлений и возврата денежных средств.

То есть центр волейбола не ответственен за возврат денег? А что касается открытия клуба?

Центр волейбола никогда не участвовал в управлении фитнес-центром («SunnyFit» - прим.ред.), договоры на оказание фитнес-услуг не заключал, деньги с граждан до января 2020 года не получал, поэтому обязательств по возврату денежных средств у нас нет.

Открытие клуба требует формирование новой команды администраторов и тренеров и оценки финансовых рисков. Учитывая это, в ближайшее время открытие фитнес-клуба по финансовым и юридическим причинам невозможно. Сейчас правоохранительные органы устанавливают каким-образом денежные средства были получены Мардухановой и на что были израсходованы.

В настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводится проверка. Только следствие сможет установить реальные детали произошедшего. В этой истории понятно одно: люди, купившие абонементы и оставшиеся без денег и услуг, в хитросплетениях бизнеса не виноваты и страдать от выяснений отношений между предпринимателями не должны.