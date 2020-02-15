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Кто за это заплатит? Сотни казанцев купили фитнес-абонементы, а остались без денег и тренировок

Cегодня, 12:59 100 1 Автор: prokazan.ru
Как обманутые казанцы пытаются вернуть свои деньги

В редакцию ProKazan.ru обратились жители ЖК «Солнечный город». Горожане обвинили владелицу местного фитнес-клуба в присвоении денег. По их словам, сотни человек купили недешевые абонементы, однако спортцентр неожиданно закрылся.

Почему люди начали возмущаться?

Фитнес-клуб «SunnyFit»

Фитнес-клуб «Sunny Fit» с 2014 года располагался на территории центра волейбола «Санкт-Петербург». По словам местных жителей, он пользовался высоким спросом, поскольку был в шаговой доступности. Также многих привлекала сравнительно невысокая стоимость абонементов. Осенью прошлого года цена на них упала до 5 тысяч рублей, при этом по абонементам были доступны все привилегии. Однако после новогодних праздников их владельцы не смогли вернуться к тренировкам:

«Первые десять дней фитнес-клуб вообще не работал. Писали, что у них какие-то организационные моменты. Потом сказали, что посетители должны перезаключить договоры с Центром волейбола. Люди начали их переписывать, но Центр волейбола эти документы им так и не отдал», - рассказал корреспонденту житель ЖК «Солнечный город» Максим.

Далее события начали развиваться еще стремительнее. Со слов местных жителей, в феврале в инстаграм-аккаунте собственницы спортклуба Алсу Мардухановой появились записи о том, что у нее пытаются отнять собственный бизнес. Уже 7 февраля на дверях фитнес-клуба появилось объявлении об окончательном закрытии.

Объявление о закрытии клуба, появившееся в феврале

Затем также в социальных сетях Мардуханова объявила владельцев Центра волейбола своими партнерами. Однако представители спортивного комплекса ее слова опровергли. Также они заявили о задолженности женщины перед центром в размере 2 млн рублей. При этом на расспросы жителей «Солнечного города» о возврате денег никто из них не отвечал:

«Вообще мутная история. Совсем непонятно, как эта женщина оказалась в Центре волейбола. Почему именно она стала арендатором и каким образом – тоже непонятно. Также неизвестно, кому все это имущество принадлежит. Ранее прокуратура уже проверяла этот фитнес-клуб и нашла кучу нарушений», - прокомментировал ситуацию Максим.

Выяснилось, что это не первая резонансная история, в которой фигурирует Мардуханова. Ранее ей принадлежал еще один фитнес-центр, располагающийся в КРК «Пирамида». Однако, по словам жителей «Солнечного города», спортклуб также недавно закрылся. Люди попытались вернуть свои средства, но тогда у них ничего не получилось.

Что происходит сейчас?

На сегодняшний день более 250 казанцев объединились для того, чтобы отстоять свои права. В социальных сетях они создали чаты, в которых обсуждают дальнейшие действия. Жители «Солнечного города» намерены любыми способами вернуть свои деньги. На данный момент они подали коллективное заявление в правоохранительные органы в надежде наказать мошенников.
В то же время в личном инстаграм-аккаунте владелицы фитнес-клуба активно появляются фотографии с путешествий по Испании и Канарским островам. Также, судя по постам в профиле, женщина организовала новый бизнес – теперь она занимается яхтингом:

«По ее инстаграму видно, что ее жизнь кипит. Если посмотреть, то видно, что она не сильно то парится по поводу этой ситуации. Люди об этом часто пишут – их напрягает ее безмятежность. Столько людей пострадало, а она выкладывает сторис, на которых говорит, как прекрасна жизнь», - отметили казанцы.

Скриншот личного инстаграм-аккаунта Алсу Мардухановой

 

При этом нельзя сказать, что Мардуханова совсем не выходит на связь с обманутыми жителями. Например, она состоит в одном из чатов, созданных после закрытия фитнес-клуба. В беседе даже можно найти сообщение, в котором она предлагает организовать встречу с горожанами. Однако конкретные подробности собрания она не уточняет:

«Также мы готовы организовать с вами встречу ориентировочно в среду. Время сообщим дополнительно», - гласит ее сообщение.

Корреспондент ProKazan.ru связался с Алсу Мардухановой и попросил разъяснить происходящие события:

Алсу Мардуханова - директор фитнес клуба «SunnyFit»

Что стало причиной закрытия клуба?

Решение о закрытии клуба принял Олег Брызгалов. Он хотел закрыть клуб еще год назад, потом в октябре. Потом он закрывал его на Новый год. У него нет никакого желания этим клубом заниматься, тогда как я хотела этого. Ему это совсем неинтересно, поэтому он решил его закрыть.
Также я считаю, что он просто не справился с управлением. Он с декабря забрал все бразды управления, перевел к себе всю команду. И в итоге, вместо обычной выручки в 2 млн, он собрал всего 200 тысяч рублей. Соответственно клуб стал финансово убыточным, плюс команда начала уходить из-за его методов управления очень агрессивных, такие только в полиции используют. Соответственно он потерял команду, потерял финансовую устойчивость и закрыл клуб именно из-за этого.

Представитель Центра волейбола заявил, что после закрытия фитнес клуба направил вам предложение о возврате денег жителям Солнечного города, но вы это предложение проигнорировали. Можете прокомментировать данную ситуацию?

Я считаю, что мы должны возвращать денежные средства вместе с Центром волейбола. Потому что на протяжение 5 лет финансово-экономическую деятельность мы вели вместе. И прибыль делили пополам, соответственно, и возвраты должны вестись пополам.

Действительно ли у вас есть задолженность перед центром в размере 2 млн рублей?

Задолженность в 2 млн действительно есть, она признана, есть акты. Однако мы договорились, что все мои тренажеры на 2,5 млн рублей переходят в счет долга и все.

Представители Центра волейбола опровергли информацию о том, что тренажеры находятся в собственности у Мардухановой - прим.ред.

Какие шаги вы собираетесь предпринимать дальше по отношению к посетителям фитнес-клуба?

Мой адвокат скорее всего будет проводить какую-то с ними встречу. Но я приходить не буду, потому что очень много неадекватных людей, которые мне угрожают. Я обращалась в Аппарат президента, отправила лично письмо Сафарову. Также мы составляем вместе с общественным деятелем и членом «Единой России» письмо на имя президента РТ Минниханова.  Также я планирую обратиться в партию предпринимателей «Партия роста» Бориса Титова и, наверное, еще будем составлять Леонову письмо. Потому что клуб может быть открыт даже с небольшой командой. Техническое открытие может состояться в любой момент, даже в понедельник.

В Центре волейбола информацию о подаче заявлений также назвали ложной - прим.ред.

Также мы взяли комментарии у директора центра волейбола «Санкт-Петербург» Олега Брызгалова:

Олег Брызгалов - директор «Центра волейбола»

С чего началось открытие фитнес-клуба «SunnyFit»?

В начале 2014 года в Центр волейбола стали обращаться жители микрорайона с просьбой организовать оказание фитнес-услуг. Следует отметить, что Центр волейбола «Санкт-Петербург» в условиях плотной застройки многоквартирных домов «Солнечного города» - единственное место для массового занятия физической культурой. Примерно в мае 2014 года к нам обратилась Алсу Мардуханова, которая вместе с мужем предложила организовать в Центре волейбола фитнес-клуб. С ней был заключен договор. Она самостоятельно заключала договоры с гражданами, взимала с них денежные средства и оплачивала Центру волейбола коммунальные услуги.

Что стало причиной конфликта между Центром волейбола и фитнес-клубом?

За период работы с 2014 по 2019 год у Мардухановой образовалась задолженность перед центром за коммунальные услуги в размере свыше 2 млн рублей. Еще в конце 2018 года представители центра уведомили ее, что если задолженность не будет погашена, то договор с ней будет расторгнут.
В ответ на это Мардуханова обратилась к уполномоченному по защите прав предпринимателей. В результате проверки было оформлено дополнительное соглашение к договору об изменении процедуры возврата задолженности и составлен график его погашения. Также Мардуханова должна была самостоятельно за свой счет вернуть неиспользованные суммы абонементов и разовых услуг фитнесс центра «Sunny Fit», образовавшиеся в период действия договора.

Помимо этого, Мардуханова приняла обязательства самостоятельно за свой счет урегулировать все претензии физических и юридических лиц. То есть это касалось возмещения убытков, компенсации морального вреда, неустоек, возврата неосновательного обогащения и погашения задолженности. Мы обговорили, что указанные расходы не подлежат возмещению за счет Центра волейбола.

Удалось ли урегулировать конфликт с Мардухановой?

Нет, задолженность продолжала расти, и Центр волейбола направил Мардухановой письмо о расторжении договора с ней и сообщил о необходимости уведомления своих клиентов об этом.
Поскольку граждан, с которыми были заключены договоры, оказалось много, для урегулирования ситуации со стороны центра требовалось дополнительное время. На основе этого мы заявили о работе фитнес-клуба в новом формате. Также это подразумевало недопустимость заключения от имени Мардухановой новых договоров и взимания денег после 1 декабря 2019 года. 

С этого момента до конца года граждане, ранее заключившие договоры Мардухановой, продолжали посещать помещения Центра волейбола. Несмотря на это, в декабре 2019 года она продолжила получать с граждан денежные средства наличными и переводом на свою личную банковскую карту. Всего за это время она получила свыше 1 млн рублей, причем об этом мы узнали только начале февраля 2020 года. Весь персонал продолжал работать у Мардухановой вплоть до 10 января 2020 года.

Как и под чьим руководством продолжал работать фитнес-центр после Нового года?

С 10 января 2020 года Центр волейбола начал самостоятельно оказывать фитнес-услуги, причем старые клиенты продолжили заниматься без взимания платы. Однако Мардуханова настроила тренерский и административный состав Фитнес центра против руководства Центра волейбола, вводила их в заблуждение. В декабре 2019 - январе 2020 года были установлены многочисленные случаи обмана граждан, которым предлагалось перечислять деньги на личную карту Мардухановой. Данные обстоятельства административный и тренерский персонал письменно подтвердили.

С 7 февраля 2020 года деятельность фитнес-центра прекращена. Центр волейбола начал возврат средств гражданам, которые оплатили услуги в январе-феврале 2020 года. Остальные клиенты обратились к Мардухановой, которая до сих пор уклоняется от получения заявлений и возврата денежных средств.

То есть центр волейбола не ответственен за возврат денег? А что касается открытия клуба?

Центр волейбола никогда не участвовал в управлении фитнес-центром («SunnyFit» - прим.ред.), договоры на оказание фитнес-услуг не заключал, деньги с граждан до января 2020 года не получал, поэтому обязательств по возврату денежных средств у нас нет.

Открытие клуба требует формирование новой команды администраторов и тренеров и оценки финансовых рисков. Учитывая это, в ближайшее время открытие фитнес-клуба по финансовым и юридическим причинам невозможно. Сейчас правоохранительные органы устанавливают каким-образом денежные средства были получены Мардухановой и на что были израсходованы.

В настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводится проверка. Только следствие сможет установить реальные детали произошедшего. В этой истории понятно одно: люди, купившие абонементы и оставшиеся без денег и услуг, в хитросплетениях бизнеса не виноваты и страдать от выяснений отношений между предпринимателями не должны.

 

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комментарии

Василий
0
15 февраля 2020
13:17
Фамилие ей подходит

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СМИ: Алена Водонаева находится в розыске за долги
10:17, 11.02.2020
В Уфе врачи убежали от пациента, вернувшегося из Китая
00:41, 11.02.2020
За пранк в московском метро парню грозит лишение свободы
12:56, 07.02.2020
В Китае из-за коронавируса умер врач, первый сообщивший о нем
12:10, 07.02.2020
В Хабаровске с понедельника введут масочный режим
16:05, 06.02.2020
В Бурятии мужчина долгое время истязал маленькую дочь
16:06, 05.02.2020
В Липецкой области две школьницы жестоко избили шестиклассницу
14:12, 04.02.2020
В Башкирии осудили экс-начальника колонии за хищение более 4 млн рублей
15:12, 03.02.2020
В Твери две машины влетели в толпу. Есть пострадавшие
13:37, 03.02.2020
Мишустин заявил о депортации иностранцев, зараженных коронавирусом
17:43, 02.02.2020
Машину зажало и расплющило: на трассе М7 произошло жуткое массовое ДТП
15:07, 02.02.2020
Тюменские медики рассказали о состоянии девушки, у которой нашли коронавирус
12:46, 02.02.2020
В Башкиирии сгорели две машины скорой помощи. Есть пострадавший
16:35, 31.01.2020
В Нижнем Новгороде таксист избил девушку из-за низкой стоимости поездки
11:21, 31.01.2020
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения нового главы
09:51, 31.01.2020
Группе туристов из Китая понадобилась скорая помощь
14:55, 30.01.2020
Новый премьер-министр уволил замглаву Минздрава после скандального выступления
12:35, 30.01.2020
Семьи, оставшиеся без места в детском саду, смогут получить пособия
11:32, 30.01.2020
Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку
17:25, 29.01.2020
В Воронеже госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
17:15, 29.01.2020
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости
16:52, 22.01.2020
43-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие