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Зачем казанские бабушки перебегают дорогу и почему их не остановить

Cегодня, 13:58 100 4
Яна Крутовских
Что грозит водителю

Я, как водитель, удивляюсь тому, насколько безответственное у старшего поколения отношение к ПДД в целом и к собственной жизни в частности. Перебегая дорогу в неположенном месте, бабушки подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь водителя. 

В соответствии с нормами российского законодательства, даже если наезд на пешехода произошел по вине пешехода, к ответственности привлекается водитель транспортного средства, который не предотвратил столкновение.

Последствия плачевны для обеих сторон, ведь в случае, если за аварию водителя привлекут к уголовной ответственности, виновнику (водителю) предстоит срок до 7 лет лишения свободы.

Смягчающие обстоятельства в случае наезда на пешехода - оказание ему медицинской помощи и помощь в покупке необходимых медикаментов (способствование скорейшему выздоровлению)

Рассмотрим ситуацию: бабушка выбегает из неоткуда (допустим, из куста рядом с дорогой) и оказывается на дороге в нескольких метрах от водителя. Водитель, едущий со скоростью 60 км/час тормозит что есть мочи и..не успевает - он сбивает бабушку насмерть. Возможна такая ситуация? Конечно возможна. Случалось ли подобное? Естественно случалось, и не раз.

Неосторожность и отсутствие оценки рисков со стороны бабушки привело к ее к смерти, а водителя к 7 годам лишения свободы и последующей жизни с осознанием того, что он убил человека. Да даже если получится отделаться условкой (как произошло с этим парнем) сам факт никуда не денется – водитель уже будет причастен к смерти человека, и это страшно.

Они возникают из неоткуда и бегут будто в никуда. Они провоцируют водителей экстренно тормозить или вильнуть в сторону, создавая аварийную ситуацию, после чего невозмутимо идут дальше (в лучшем случае), а могут еще и пару ласковых крикнуть в твою сторону, мол ты негодяй и вообще разъездились тут, тоже мне...И если риск для жизни водителя и старичков очевиден, то ситуация усугубляется, когда бабушки начинают перебегать 8-ми полосные дороги и перелезать через заборы с детьми за ручку. Не поверю, если хоть кто-то скажет, что ни разу не видел ничего подобного.

Я рассказала, что пишу материал на эту тему своей бабушке, Елене Крутовских.

Вот как она мне прокомментировала эту ситуацию: "У бабушек нет сил спуститься или подняться по пешеходному переходу. У них мозги уже не те. Они живут в прошлом, когда машин было не так много и можно было по-молодецки перебежать через дорогу с минимальным риском. Еще такой момент - у людей с возрастом часто появляется озлобленность, мол жить мне осталось совсем мало, а вы тут все...и палкой помашет. Им кажется, что все им должны. А они соблюдать правила никому не должны. Сложный философский вопрос - как с течением жизни не озлобиться и двигаться в ногу со временем. Не все с этим справляются. Да я и сама прекрасно понимаю, что нечего по дорогам бегать - но наше русское "авось пронесет" и "вечно некогда" приводит к абсурдным ситуациям. И вот ты стоишь и ждешь, пока пройдет поток машин, чтобы быстренько перебежать и ловишь себя на мысли: "Ну какого черта? Я бы уже сто раз дошла до пешеходного перехода, пройди ты спокойно по правилам" 

И если посмотреть на ситуацию со стороны водителя и старшего поколения, то понять можно обоих. Водители не хотят "брать грех на душу" и сесть в тюрьму, а бабушкам слишком сложно следовать правилам дорожного движения. Хотя правилам следовать нужно обязательно.

Появляется очевидный вопрос: адаптированы ли дороги в нашем городе для того, чтобы старички не были вынуждены порхать по дорогах рискуя жизнью? Судя по всему не особо. Чего только стоит улица Пушкина, где ближайший пешеходный переход через метро? Или перекресток Зорге-Проспект Победы, где мало того, что нужно в метро спуститься, чтобы дорогу перейти, так там еще и ориентироваться приходиться по мху и полярной звезде. 

Казанцы, а какие еще участки ​дорог вы бы отнесли к разряду "максимально не приспособленных для старшего поколения"?

комментарии

Горожанин
1
15 февраля 2020
14:12
Насчет ориентации по мху и полярной звезде - это пять!!!
горожанин
0
15 февраля 2020
14:16
себе жизнь они сами сокрощают,зачем дорогу обходить.
Горожанин
0
15 февраля 2020
14:21
Эта проблема так стара , что ещё в одном юмористическом журнале, один художник нарисовал карикатуру на эту ситуацию , добавив предупреждающий знак о возможном , внезапном появлении бабулек с клюшкой , типа как предупреждающий знак " осторожно дети "
Горожанин
0
15 февраля 2020
14:50
По Мху и Полярной Звезде - в точку. 5+
В ответ на комментарий пользователя
Насчет ориентации по мху и полярной звезде - это пять!!!
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