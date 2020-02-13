В Татарстане на съемку 10 фильмов потратят почти 8 миллионов. Что будут снимать?

В 2020 году в Татарстане планируют снять 10 фильмов. Об этом сообщили в Минкульте республики. На 10 картин выделено 7,7 миллионов рублей.

В 350 тысяч каждый республике обойдутся фильмы о дружбе народов РТ и известных татарских деятелях.

По 500 тысяч выделят на производство полнометражного документального фильма о героях Татарстана, военно-патриотических клубах и движениях, военных частях и кораблях; на документальное кино о вкладе татарского народа в строительство Санкт-Петербурга; на документальную короткометражку о ярких представителях субкультур, внесших вклад в общественную жизнь татарстанцев; на фильм, посвященный 75-летию Победы.

Кино, популяризирующее сельскую жизнь, анимационный проект к юбилею Победы и детское кино, направленное на воспитание нравственности обойдутся вместе в 3 миллиона рублей.



Наибольшую субсидию - 2 миллиона рублей - получит игровой полнометражный фильм, направленный на пропаганду общечеловеческих ценностей (для воплощения сценария-победителя Открытого республиканского конкурса киносценариев).

Сбор заявок и определение кинопроизводителей назначен на II квартал года.





