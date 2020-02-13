В Казани откроют Генконсульство Саудовской Аравии

Распоряжение об открытии в столице Татарстана Генерального консульства Саудовской Аравии подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Округ дипломатического представительства будет включать республики Северного Кавказа и регионы ПФО, сообщается в официальном документе.

Жилое и служебное помещение, которое правительство РТ выделит для консульства, может быть взято в аренду либо приобретено в собственность, также республиканским властям поручено решить всевозможные вопросы организационного характера.