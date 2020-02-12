В МЧС назвали предварительную причину пожара в казанском лицее №186

Накануне в полдень в казанском лицее № 186 произошел пожар. В кабинете на первом этажа загорелась мебель и оргтехника, сообщают в МЧС РТ. Из здания оперативно эвакуировали 700 детей и 50 сотрудников образовательного учреждения, никто не пострадал. О происшествии корреспонденту ProKazan.ru рассказала также мама одной из учениц школы, особо отметив грамотные действия учителей при эвакуации.

По данным МЧС, предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Лицей № 186 под названием "Перспектива" работает в Казани с сентября 2019 года. Его возвели примерно за год, на строительство потратили 1,2 миллиарда рублей. По данным портала edu.tatar.ru, в школе обучается 1070 человек, а директором является Азит Замалдинов, который ранее возглавлял школу № 98 Казани.