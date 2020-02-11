«Учителя - красавцы»: мама ученицы казанского лицея рассказала о пожаре. Есть видео

Сегодня в очередном учебном заведении Татарстана произошел пожар. Согласно официальной сводке МЧС РТ, около полудня в кабинете на первом этаже загорелись вещи и мебель.

Как рассказала корреспонденту ProKazan.ru мама одной из учениц 4-го класса, ее дочь во время пожара была в школе.

"Дочка позвонила-говорит, пожар там-мы приехали, а на месте несколько пожарных машин уже было, пробка большая в этом месте. Дети все по домам разошлись. Ну были и те, кто плакал,но в целом учителя хорошо сработали"- делится впечатлениями женщина.

Наша собеседница отдельно отметила действия учителей лицея:

"Детей всех оперативно вывели, все в одежде-зима же, учителя-красавцы, оперативно все сделали"

Напомним, что лицей № 186 построили в Казани буквально за год, его открыли в сентябре 2019 года и, по отзывам родителей, школа новая, большая и светлая, ранее проблем с пожарной безопасностью не наблюдалось. По словам собеседницы ProKazan.ru, причиной возгорания мог стать компьютер, однако информация не подтверждена.

Напомним, что с начала года в школах и колледжах Татарстана произошел ряд пожаров, погибших и пострадавших нет.