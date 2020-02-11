На спортивных объектах Казани установят камеры, способные распознавать лица 20 Автор: prokazan.ru

Системами видеонаблюдения с идентификацией лиц оснастят спортивные объекты столицы РТ. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок. Сообщается, что техника обойдется в 11 миллионов, будет закуплено 400 камер, 15 из них смогут распознавать лица посетителей. В техническом задании указано, где и как должны быть размещены камеры, каким образом защищены и кто может использовать фото-и видеоматериалы, полученные с камер. Также камеры должны снимать FullHD в разрешении не менее 2 мегапикселей, использовать ИК-подсветку и обладать еще рядом функций. Технология предназначена для обеспечения антитеррористической защищённости мест массового скопления людей и повышения уровня безопасности, отметили в Департаменте телекоммуникационных технологий Казани.