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Фото Prokazan.ru

В КФУ рассказали, какая погода ожидает Казань на этой неделе

Cегодня, 19:06 241 0 Автор: prokazan.ru

До конца недели в Казани не ожидается похолодания. Как сообщил профессор КФУ Юрий Переведенцев, Татарстан находится на южной периферии глубокого атлантического циклона, поэтому в эту декаду жителей ожидает комфортная погода. 

"Сегодня среднесуточная температура воздуха в столице Татарстана должна быть минус 12 градусов. По факту же она составляет минус 6 градусов – аномалия тепла", - приводят слова Переведенцева в пресс-службе вуза.

12 февраля днем ожидается -5, ночью -7 градусов, а к концу недели пойдет небольшой снег, подует южный ветер. В четверг днем термометры покажут -5, ночью -9 градусов, в пятницу -4 днем, -7 ночью. 

В выходные в Казани будет еще теплее:  днем около -2...-3, в ночные часы -6 градусов. В целом в феврале ожидается устойчивая погода, резюмировал Юрий Переведенцев.

 

 

 

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