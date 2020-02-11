Сегодня в Зеленодольском квартале "полукамушки" произошел очередной пожар.

Сообщение о горящем доме № 10 по улице Красный переулок поступило в 12 часов 02 минуты. Первым заметил дым и позвонил на номер в МЧС местный охранник, который обходил территорию с осмотром. Со слов охранника, он заметил, как посторонний мужчина выбежал из этого дома.

Когда охранник зашел внутрь, он увидел огонь. К прибытию пожарных подразделений горела пристроенная деревянная веранда, а также кровля дома. Пожар грозил распространиться на всю деревянную конструкцию здания.

Пожарные одновременно подали стволы на тушение веранды, второго этажа и кровли дома. Общая площадь пожара составила 40 кв.метров. Причины произошедшего пожара устанавливаются. Погибших и пострадавших нет, сообщают в МЧС РТ.