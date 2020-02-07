Беременная жительница Казани дважды за день попала в ДТП. Она может потерять ребенка

В Казани водитель наехал на стоящий автомобиль, в котором находилась беременная женщина.

Авария произошла 6 февраля в 18.37 напротив дома № 1А по улице Декабристов. Как пояснили в ведомстве, 42-летний мужчина на автомобиле Киа Спортейдж, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в стоящий автомобиль Лада Гранта, который находился на проезжей части из ранее произошедшего ДТП.

В результате ДТП пассажирка 27-летняя пассажирка автомобиля Лада Гранта с угрозой на прерывание беременности направлена в больницу.