Алкоголь не спасет от коронавируса: казанские ученые рассказали правду об опасном заболевании

Сегодня в Казани специалисты в области генетики, медицины и экономики обсудили мифы о коронавирусе.

Есть ли лекарство от коронавируса, ждать ли экономический кризис из-за эпидемии в Китае, правда ли, что коронавирусом заболевают только азиаты, почему тела погибших от коронавируса сжигают — в материале ProKazan.ru.

Миф № 1. Коронавирус в Ухане — это разработка местных ученых или биологическое оружие США

Шансы, что новый вирус вырвался из китайской лаборатории крайне малы, заявили ученые. Профессор КФУ, доктор биологических наук Альберт Ризванов работал в подобных лабораториях и знает о строжайших методах борьбы с утечкой вирусов не понаслышке:

"Там очень много барьеров, которые этому препятствуют", - сказал профессор.

Коронавирусы являются нестойкими, они быстро разрушаются под воздействием окружающей среды.

Также маловероятно, что коронавирус в качестве биологического оружия в Китай был завезен из США.

"Военные вирусы делают таким образом, чтобы они могли передаваться очень быстро. А в Китае маленький город, 12 млн человек и всего 5000 заболевших. Вирус, разлагающийся под действием ультрафиолета — не военный вирус", - заявил главный врач университетской клиники КФУ Сергей Осипов.

Коронавирус из Китая - это химера, гибрид двух коронавирусов. Один из них — коронавирус летучих мышей, второй коронавирус неизвестен. Смертность от заболевания составляет 2%, что не является большим показателем для подобных вирусов, отметил Ризванов.

Миф № 2. Коронавирус — это чума XXI века, самая страшная эпидемия столетия

Казанские ученые не считают новый коронавирус чумой XXI века. Альберт Ризванов заявил:

"Ситуация стандартная. Понятно, что она крайне неприятная. Но этот вирус передается от человека к человеку не так хорошо, как мог бы. Хуже, чем вирус гриппа и гораздо хуже, чем корь, например. Меры карантина эффективны, сама генетика вируса не располагает к тому, что это будет опасная инфекция".

Профессор КФУ отметил, что переживать стоит не из-за коронавируса, а из-за гриппа и ОРВИ. На данный момент в Казани из-за превышения эпидемического порога ОРВИ на карантин закрыты 160 классов в 34 школах.

Миф № 3. От коронавируса можно мгновенно умереть

Главный врач университетской клиники КФУ Сергей Осипов рассказал о видеороликах в сети, на которых люди умирают от коронавируса в течение нескольких минут. Им не стоит верить.

"На видео стоит человек, не сгибая коленей, он вдруг падает лицом вниз, картинно. Ни одного лица не было показано. Это постановочные ролики", - сказал врач.

Он отметил, что от респираторных заболеваний нельзя умереть за одну минуту. Лица умирающих при этом синеют, появляется пена изо рта.

Миф № 4. Коронавирусом можно заразиться через посылку с Алиэкспресс

За несколько месяцев в пути коронавирус в посылках успевает разрушиться. Однако те посылки, которые приходят из Китая за несколько дней, необходимо обрабатывать любым антисептиком, советует врач из КФУ.

Чтобы не заболеть коронавирусом необходимо соблюдать личную гигиену, избегать мест с большим скоплением людей, поддерживать иммунитет, проветривать помещения.

Доктор подчеркнул важность мытья рук:

"Основная часть вирусов, которая в нас обитает, приходит к нам через грязные руки. Наши смартфоны, руки, верхняя одежда являются гораздо более грязными, чем анальная область трупа".

Миф № 5. Чтобы не заболеть коронавирусом, нужно носить медицинскую маску

Маска нужна только тем, кто контактирует с потенциальными носителями вируса.

"Носить маску заболевшему и ходить на работу — это абсолютная глупость", - отметил главный врач университетской клиники КФУ.

Миф № 6. Коронавирус можно вылечить антибиотиками и алкоголем

Антибиотики не действуют на вирусы, констатировал главный врач университетской клиники КФУ.

Осипов отметил, что в России существуют препараты, которые могут помочь при борьбе с коронавирусом — это "Интерферон" и "Рибавирин".

"Алкоголь не может вылечить коронавирус. Я ни разу не слышал о таком", - сказал профессор Осипов.

Миф № 7. Коронавирус поражает только китайцев, поэтому их не пустят в Россию

Доктор биологических наук Альберт Ризванов опроверг очередной миф, гуляющий по Интернету:

"Китайцы более однородны, чем население других стран. Существуют работы, в которых говорится, что белка, через который вирус проникает в клетки человека, больше у китайцев, чем у других национальностей. Но это еще не подтверждено. Нет данных, что вирус поражает только китайцев".

В Китае наблюдается огромная скученность населения, что способствует распространению вируса, добавил ученый.

Большинство студентов из Китая вернутся в Казань после 2 марта. Их будут наблюдать в течение 14 дней. Те студенты, которые уже успели вернуться в Казань, помещены в карантинное учреждение, "пионерский лагерь". На 15-ый день карантина, если у них не обнаружится симптомов заболевания, их отпустят на учебу.

Миф № 8. Из-за коронавируса рухнет мировая экономика

Доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох сказал, что о глобальном экономическом кризисе пока речи нет.

Известно, что в Китае введены карантинные мероприятия, в результате чего закрываются производства. Однако пока грузоперевозки не приостанавливаются. Ситуация не является критической.

На наполнение товарного рынка эпидемия не повлияет, отметил Кох. В Китае есть товарные запасы, которые пока будут поставляться.

"Три месяца мы переживем. Если ситуация будет развиваться дальше, Китай придется полностью закрыть для движения товаров, в том числе. Китайская экономика сильно затормозится, она потянет за собой мировую. Россия уже почувствовала это через цены на нефть", - рассказал спикер.

Если эпидемия закончится быстро, экономика так же быстро восстановится, считает профессор.

Миф № 9. В Казани есть заболевшие коронавирусом

В Казани нет заболевших коронавирусом, заверили казанские ученые.

Казанские специалисты развенчали мифы, связанные с коронавирусом, однако число заболевших растет. Согласно последним данным, общее количество заболевших в Китайской Народной Республике приблизилось к 28 тысячам. Вирус имеет статус "особо опасной инфекции". Тела умерших от нового коронавируса предписано сжигать, чтобы вирус не мог распространиться. Как отметили казанские ученые, вирус является химерой, однако, если одна его часть известна, то о второй пока никакой информации нет.

Напоминаем, к настоящему моменту в Российской Федерации выявили 2 случая заболевания вирусом.