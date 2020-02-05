Автобус с пассажирами из Казани попал в ДТП в Марий Эл

Пассажирский микроавтобус "Казань-Красногорск" попал в аварию в Республике Марий Эл. Об этом сообщают в ГИБДД региона.

ДТП произошло сегодня, 5 февраля, около 11 часов на 82 км автодороги "Йошкар-Ола - Зеленодольск" Волжского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожно-метеорологические условия и совершил выезд на "встречку", где врезался в автобус Hyundai.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились водитель Volkswagen и три пассажира автобуса. В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.