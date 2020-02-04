У казанских перевозчиков - дефицит кадров: нужны еще 1240 работников

В Казани не хватает около 450 водителей и 790 кондукторов. Об этом сообщают в мэрии Казани.

Необходимость в дополнительных кадрах появилась из-за вступления в силу с 1 июля 2020 года федерального закона о необходимости оборудования каждого автобуса тахографом. В итоге штат предприятий увеличится в 2020 году более чем на треть – в настоящее время в частных и муниципальных автотранспортных компаниях работает 1736 водителей и 1389 кондукторов.

Средняя заработная плата у водителя составляет 50,7 тыс. рублей, у кондуктора - 25,5 тыс. рублей. В настоящее время на предприятиях городского транспорта работает 595 иностранных работников – это 30% от общей численности кондукторов и водителей.