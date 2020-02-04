Два дома на 198 квартир каждый заселят в "Салават Купере" 5 февраля. Это многоэтажки № 9 и № 5 по проспекту Ильгама Шакирова.

В каждом доме 18 этажей и 2 подъезда, общая жилая площадь квартир составляет около 10 тысяч кв.м. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, с сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

В новых домах квартиры получат работники бюджетных организаций и предприятий, дети-сироты, врачи-грантополучатели, а также переселенцы из аварийного жилья.