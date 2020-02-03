В среду в Центре волейбола состоится «зенитовское» дерби

5 февраля, в среду, в гости к казанскому «Зениту» приедет питерский «Зенит». Билеты уже можно купить на сайте клуба.

«Зенитовское» дерби появилось совсем недавно, но уже обзавелось интригами:

• «Зенит-Казань» играл с петербургским «Зенитом» в финале Кубка России и обыграл их 3:0. Вряд ли они забыли эту игру.

• Питерский «Зенит» тренирует Туомас Саммелвуо, который в прошлом году с «Кузбассом» забрал у нас титул чемпионов.

• В Казани играет лидер сборной Франции Эрвин Нгапет, в Санкт-Петербурге — немец Георг Грозер. В матче квалификации на Летние Олимпийские игры в Токио-2020 Эрвин в последнем сете лишил Германию всех шансов. Грозер будет дополнительно заряжен на борьбу.

Если хотите начать смотреть волейбол, то стоит начать с этого матча: он будет интересным. А если вы давно болеете за «Зенит-Казань» или часто ходите на спортивные матчи, то должны поддержать наших ребят в этом дерби. Билеты можно купить уже сейчас на сайте клуба.